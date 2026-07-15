Не зійшлися з Сирським у поглядах щодо війни: Зеленський назвав причину звільнення Федорова

Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни. За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський також очікує, що нове керівництво допоможе покращити ситуацію з мобілізацією.

Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу". За словами співрозмовника видання, під час зустрічі з народними депутатами президент пояснив причини кадрових змін у Міністерстві оборони. Однією з головних підстав нібито стали різні погляди Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на забезпечення війська та ведення бойових дій.

Джерело стверджує, що глава держави був незадоволений тим, що Міністерство оборони ухвалювало окремі рішення щодо закупівель без урахування позиції Генерального штабу та військового командування. За його словами, це стосувалося, зокрема, закупівлі артилерійських боєприпасів.

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Окрім цього, за інформацією співрозмовника, Володимир Зеленський розраховує, що у разі призначення Ігоря Клименка новим міністром оборони вдасться покращити організацію мобілізаційної роботи. Логіка президента, як пояснює джерело, полягає в тому, що після переходу Клименка до Міноборони Міністерство внутрішніх справ може очолити його соратник Іван Виговський, що дозволить двом відомствам більш ефективно координувати свої дії.

Під час зустрічі із депутатами фракції "Слуга народу" президент також запевнив, що Михайло Федоров залишиться у його команді. Водночас жодних подробиць щодо майбутньої посади колишнього міністра оборони він не озвучив.

Заміна міністра оборони України — Федоров підбив підсумки роботи на посаді

Після оголошення рішення про оновлення уряду вже колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував звернення у Telegram, у якому подякував команді та підбив підсумки своєї роботи на посаді.

Він заявив, що за час керівництва міністерством вдалося суттєво наростити виробництво та закупівлю безпілотників, реформувати систему оборонних закупівель, запустити нові програми підтримки виробників зброї, збільшити ефективність протиповітряної оборони, розпочати масштабні зміни у забезпеченні військ дронами, а також укласти контракти на постачання сучасного озброєння, зокрема ракет для систем Patriot і винищувачів Gripen.

Серед ключових досягнень Федоров також назвав запуск програм розвитку українського оборонно-промислового комплексу, тестування нової української балістичної ракети, створення центрів розвитку військових технологій та штучного інтелекту, а також проведення міжнародних зустрічей у форматі "Рамштайн", які, за його словами, допомогли забезпечити багатомільярдну військову підтримку України.

Разом із тим ексміністр визнав, що не всі заплановані реформи вдалося завершити. Зокрема, він зазначив, що Міністерство оборони не встигло повністю завершити організаційну трансформацію за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендерну систему та сформувати належну культуру відповідальності за ухвалені рішення.

Наприкінці звернення Федоров подякував українським військовим, своїй команді та родині за підтримку й наголосив, що продовжить працювати над розвитком інноваційних оборонних технологій та посиленням обороноздатності України.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", — написав посадовець.

До цього Фокус писав, що, як пояснив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу", кандидатуру Ігоря Клименка він планує винести на посаду міністра оборони України. Водночас Михайло Федоров, який раніше розглядався як один із головних претендентів на цю посаду, за словами президента, не очолить оборонне відомство.

Також повідомлялося, що Михайло Федоров може втратити посаду через суперечки з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За даними The Financial Times, між ними виникли розбіжності, а також Федоров нібито чинив опір корупційним впливам навколо Міністерства оборони.