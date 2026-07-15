"Держава стала значно далі від перемоги": Стерненко залишив посаду радника міністра оборони

Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що більше не є його радником. Він також висловив переконання, що це зменшить можливості для реформ у сфері безпілотників, а держава, за його словами, після кадрових змін стала "значно далі від перемоги".

На своїй сторінці в Telegram він опублікував допис, у якому повідомив, що після звільнення Михайла Федорова більше не є радником міністра оборони. За словами Стерненка, це "поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами".

Також він зазначив, що перед відставкою міністра були готові нові тендерні вимоги для закупівлі FPV-дронів, і , зокрема, вони могли б дати змогу армії отримувати найкращі безпілотники та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. Та все ж Стерненко сподівається, що ці вимоги затвердять.

Попри віжставку, Стерненко заявив, що його фонд і надалі забезпечуватиме військових "топовими виробами", однак обсяги такої допомоги стануть меншими.

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Оцінюючи результати своєї роботи, він заявив, що йому вдалося уніфікувати наземні станції керування для дронів на оптоволокні. Крім того, за його словами, він зміг допомогти окремим бригадам покращити свої позиції у загальному рейтингу.

Водночас Стерненко наголосив, що багато задумів реалізувати не вдалося. Він пояснив це бюрократичними перепонами та "штучним затягуванням" з боку людей, яким, за його словами, "заважає армійська реформа".

"Не вдалося… Багато чого. В тому числі через бюрократичні перепони та штучне затягування з боку тих, кому заважає армійська реформа. Не вдалося встигнути допомогти своїй країні більше в умовах повномасштабної війни", — йдеться в його дописі.

Окремо Стерненко подякував Михайлу Федорову та назвав його найкращим міністром оборони за усю нашу історію.

Наприкінці допису Стерненко заявив, що йому "прикро, що сьогодні наша держава стала значно далі від перемоги". Він також висловив жаль через те, що "реальні реформи навіть не дали розпочати", хоча, за його словами, багато змін усе ж вдалося здійснити.

"Прикро, що реальні реформи навіть не дали розпочати, хоча все одно вдалося багато що змінити. Не прикро за вас, за людей, які усе бачать та розуміють. І підтримують. Це точно не кінець. Безмежна повага Михайлу. Подяка всім, хто не мовчить. Далі буде", — написав він.

15 липня президент Володимир Зеленський пояснив, що планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Водночас Михайло Федоров, який раніше розглядався як один із головних претендентів на цю посаду, за словами президента, не очолить оборонне відомство.

Також Фокус писав, що Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни. За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський також очікує, що нове керівництво допоможе покращити ситуацію з мобілізацією.