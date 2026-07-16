"Було дуже багато планів та ідей": Сергій "Флеш" залишив посаду радника міністра оборони

Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України Сергій Бексрестнов ("Флеш") повідомив, що залишає посаду його радника. Бескрестнов зазначив, що росіяни радіють з цього приводу.

У своєму Telegram-каналі фахівець з радіотехнологій оприлюднив допис, в якому повідомив про своє звільнення з посади. Також він розповів, що більше не зможе допомагати виробникам, розробникам та військовим на рівні Міністерства оборони України.

Бескрестнов зауважив, що мав багато планів та ідей щодо можливостей українського війська у війні з Росією, однак здійснити їх цьому не вдалося.

"Бути в команді Федорова для мене було честю. Було дуже багато планів та ідей на майбутнє, але, на жаль….", — зазначив фахівець.

Він додав, що не буде ділитися своїми особистими викликами та проєктами, над якими більше не зможе працювати. Однак зауважив, що над ними "хтось має працювати далі", оскільки війна продовжується.

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Сергій "Флеш" також зазначив, що мав доступи до різноманітних систем, які дозволяли йому аналізувати дії противника і передбачати наступні дії росіян.

"У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу", — пояснив "Флеш".

Сергій "Флеш" повідомив, що йде з посади радника міністра оборони Фото: Скриншот

Колишній радник міністра оборони зауважив також, що у росіян новина про його звільнення викликала радість.

"Ворог по своїм групам радіє, чого мене більше немає в МО. Настрій жахливий", — написав "Флеш".

Однак Бескрестнов пообіцяв, що продовжуватиме захищати Україну та допомагати військовим побратимам.

Варто зауважити, що перед цим про свою відставку з посади радника міністра оборони також повідомив волонтер Сергій Стерненко. Він також висловив думку про те, що це зменшить можливості для реформ у сфері безпілотників, а країна після останніх кадрових змін стала "значно далі від перемоги".

Агентство РБК-Україна 15 липня повідомляло, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони главою МВС Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ведення війни.