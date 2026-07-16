"Почуйте народ": на площі Франка в Києві почалася акція на підтримку Михайла Федорова

На площі Івана Франка в Києві 16 липня розпочалася акція на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Учасники зібрання скандують: "Разом і до кінця".

Про початок акції повідомила "Українська правда".

Водночас у прямому ефірі Суспільного зазначили, що протест відбувається після перезавантаження уряду, під час якого президент Володимир Зеленський не вніс кандидатуру Федорова на повторне призначення міністром оборони.

За інформацією журналістів Суспільного, депутати фракції "Слуга народу" після зустрічі заявили, що кандидатуру Федорова президент повторно не подав.

Також журналісти, посилаючись на неофіційні пояснення представників політичної сили та джерела, повідомили про суперечки між Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також про конфлікт міністра оборони з частиною генералітету та представниками військово-промислового комплексу.

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Один з учасників акції Дмитро заявив, що підтримує кадрові зміни лише тоді, коли вони стосуються неефективних керівників.

"Компетентних управлінців наразі не так багато, їх варто цінувати. Федоров один з таких керівників", — сказав він.

За його словами, рішення про зміну міністра оборони є помилковим.

Учасник акції також закликав владу дослухатися до громадян.

"Я вимагаю від влади, щоб вони побачили і почули свій народ", — заявив він.

Наразі на площі продовжують збиратися люди, і вона майже повністю заповнена.

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Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу" повідомляло, що між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виникли розбіжності щодо ведення війни. Видання також писало, що після переходу Ігоря Клименка до Міноборони Міністерство внутрішніх справ може очолити його соратник Іван Виговський, що, за даними джерела, дозволить двом відомствам ефективніше координувати роботу.

Після відставки Федорова про звільнення з посади радника міністра оборони також повідомив волонтер Сергій Стерненко.

Крім того, Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що залишає посаду радника міністра оборони після відставки Федорова.