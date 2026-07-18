Обещали "обнулить": военный заявил, что его обвинили в "СЗЧ" после митинга против Сырского

Военная служба правопорядка задержала военнослужащего, участвовавшего в митинге в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, сообщили в сети. На митинге, среди прочего, звучали лозунги против главнокомандующего Александра Сырского. Мужчину обвинили в самовольном оставлении части. Что случилось с активистом из ВСУ, который вышел на протесты?

Представители ВСП и военное командование оказывали давление и угрожали бойцу ВСУ, присоединившемуся к митингам, говорится в видео, опубликованном в аккаунте с ником yavor_rarog в Instagram. Когда боец уже находился в части, вернувшись с акций протеста, ему объявили, что он якобы ушел в СЗЧ. При этом раздавались угрозы "обнуления" — то есть смерти в результате попадания на самый тяжелый участок фронта.

Подробности ситуации, сложившейся после участия в митинге, появились в сторис Instagram 18 июля. Военный рассказал, что принял участие в первом дне протестов, а затем вернулся в часть (по всей видимости, речь идет о 16–17 июля). Он пояснил, что попал в кадр видео с площади, когда неизвестного бойца чуть не "затащили в бусик". Как оказалось, это был именно yavor_rarog: нападавшие не представились, поэтому неизвестно, какую структуру они представляли.

Відео дня

"Рядом с машиной произошел инцидент. Меня чуть ли не затащили в фургон. Не знаю, кто это был: не представились, ушли. Не знаю, что будет дальше. Будет хорошо — значит, будет хорошо. Будет плохо — значит, будет плохо. Постараюсь оставаться на связи", — сказал он.

В следующих кадрах — объяснение того, что было дальше. Выяснилось, что после митинга он вернулся в часть и успел на вечерний строй. Между тем после утреннего строя командование внезапно сообщило, что он ушёл в СЗЧ.

"После чего меня отвезли в ВСП, где меня приняли, надели наручники, угрожали мне скалой, шквалом, обновлением. Оттуда меня забрали на один временный пункт, привезли на второй, где переводят в новое подразделение", — слышно на видео.

Неизвестно, в каком подразделении служит боец, которого обвинили в самовольном отсутствии из-за участия в акциях протеста. Командование пока не отреагировало на инцидент.

Протесты против Сырского — подробности

Отметим, что с 16 июля в Украине продолжаются протесты в поддержку Федорова, который раскритиковал генерала Сырского. Бывший министр обороны заявил, что главнокомандующий игнорировал его предложения и не обращал внимания на аналитику. По мнению Федорова, управленческие решения Сырского не соответствуют требованиям современной технологичной армии.

18 июля, согласно данным FT, стало известно, что Зеленский ищет замену Сырскому и может отправить его в отставку. Одной из кандидатур на эту должность является и.о. министра обороны Евгений Хмара, написал журналист Михаил Ткач.

Напоминаем, что командир "Волков да Винчи" рассказал, что получил выговор за участие в протестах.