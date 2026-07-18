В Раде собирают голоса за отставку Сырского: какие аргументы — народный депутат (документ)

Народные депутаты начали сбор подписей под инициативой об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, заявил представитель оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк. Если наберут достаточно голосов, то запрос поступит президенту Владимиру Зеленскому, который единственный имеет право увольнять и назначать такого высокопоставленного чиновника. Что происходит в парламенте на фоне противостояния экс-министра обороны Михаила Федорова и Сырского?

В Верховной Раде подготовили документ №2293799 — это депутатский запрос к президенту с критикой Сырского и предложением о его отставке, написал Железняк в Telegram-канале. Чтобы запрос был вынесен на рассмотрение Зеленскому, необходимо собрать более 226 подписей народных депутатов, пояснил он. При этом отмечается, что решение в отношении главнокомандующего принимает исключительно Зеленский, а роль народных депутатов — выдвинуть предложение.

Железняк опубликовал текст депутатского запроса об отставке Сырского. Документ состоит из трех страниц. На последней странице — три предложения, на которые должен ответить Зеленский, если в парламенте наберут 226+ подписей:

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отставка Сырского;

избрание другого главнокомандующего в соответствии с новыми требованиями депутатов — "критерии профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат";

новые главнокомандующие будут обязаны регулярно отчитываться перед народными депутатами о реальной ситуации на фронте.

На первых двух страницах — перечислены проблемы, которые парламентарии видят в системе управления вооруженными силами и в системе мобилизации. Также упомянули о ряде нарушений, выявленных в некоторых подразделениях, и об отсутствии реакции на них. Среди прочего, признаются заслуги Сырского, который руководил спецоперациями по обороне Киева и Харьковской наступательной операцией. Вместе с тем, по мнению народных депутатов, сегодняшние управленческие решения свидетельствуют о "кризисе". Также привели позицию экс-министра обороны Федорова, который рассказал, что "эффективные управленческие решения принимаются вопреки действующей системе военного командования, а не благодаря ей".

Железняк написал, что народные депутаты могут подписать документ №2293799, и он, в свою очередь, будет публиковать имена подписавшихся. Пока что неизвестны фамилии лиц, инициировавших обращение по поводу выставки Сирского и поставивших первые подписи в знак поддержки.

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Скандал с Сырским и Федоровым — подробности

Отметим, что западное СМИ The Financial Times опубликовало материал об отставке Сирского и планах Зеленского. Согласно данным журналистов, полученным из анонимных источников, президент может заменить главнокомандующего, если найдет кандидата, которого поддержит армия. Между тем украинский журналист Михаил Ткач написал в Telegram, что кандидатом на должность главнокомандующего в случае отставки Сирского может стать и.о. главы Минобороны Евгений Хмара: источники этой информации не указаны.

Скандал с Сырским и Федоровым — Ткач о кандидатуре главнокомандующего, 18 июля Фото: Скриншот

Зеленский и Сырский пока не прокомментировали инициативу народных депутатов.

О конфликте между Сирским и Федоровым стало известно 16 июля во время пресс-конференции бывшего главы Минобороны Федорова. Чиновник пожаловался, что некоторые его инициативы блокировались Генштабом, а также что там игнорировали аналитические данные, собранные командой Минобороны. На фоне этих заявлений в Украине начались протесты с требованием отставки Сырского, а Зеленский провел серию встреч с командирами корпусов и комбригами.

Напоминаем, что волонтер Сергей Стерненко рассказал, какой приказ получили военнослужащие ВСУ для демонстрации поддержки Сырского.