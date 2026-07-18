У Раді збирають голоси для відставки Сирського: які аргументи, — нардеп (документ)

Народні депутати почали збирати підписи під ініціативою з відставкою головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського, заявив представник опозиційної партії "Голос" Ярослав Железняк. Якщо наберуть голоси, то запит отримає президент Володимир Зеленський, який єдиний має право звільняти та призначати такого топпосадовця. Що відбувається у парламенті на тлі протистояння ексміністра оборони Михайла Федорова та Сирського?

У Верховній Раді створили документ №2293799 — це депутатський запит до президента з критикою Сирського та пропозицією його відставки, написав Железняк у Telegram-каналі. Щоб запит поклали на стіл Зеленському, потрібно набрати понад 226 підписів нардепів, пояснив він. При цьому наголошується, що рішення щодо головнокомандувача приймає виключно Зеленський, а роль нардепів — надати пропозицію.

Железняк опублікував текст депутатського запиту щодо відставки Сирського. Документ складається з трьох сторінок. На останній сторінці — три пропозиції, на які має відповісти Зеленський, якщо у парламенті наберуть 226+ підписів:

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відставка Сирського;

обрання іншого головнокомандувача за новими депутатськими вимогами — "критерії професійної ефективності та орієнтації на вимірювальний технологічний результат";

нові головкоми будуть зобов'язані регулярно звітувати нардепам про реальну ситуацію на фронті.

На перших двох — перелічуються проблеми, які бачать парламентарі в системі управління військом, у системі мобілізації. Також згадали про серію порушень, які виявили у деяких підрозділах, та про відсутність реакції на них. Серед іншого, визнають заслуги Сирського, який керував спецопераціями з оборони Києва та Харківською наступальною операцією. Витім, на думку нардепів, сьогоднішні управлінські рішення показують "кризу". Також навели позицію ексміністра оборони Федорова, який розповів, що "ефективні управлінські рішення ухвалюються всупереч чинній системі військового командування, а не завдяки їй".

Железняк написав, що нардепи можуть підписувати документ №2293799, і він, своєю чергою, буде публікувати імена підписантів. Поки що невідомі прізвища осіб, які ініціювали звернення щодо виставки Сирського та поставили перші підписи про підтримку.

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Скандал з Сирським та Федоровим — деталі

Зазначимо, західне медіа The Finacial Times опублікувало матеріал щодо відставки Сирського та планів Зеленського. Згідно з даними журналістів з анонімних джерел, президент може замінити головкома, якщо знайде кандидата, якого підтримає військо. Тим часом український журналіст Михайло Ткач написав у Telegram, що кандидатом на посаду головнокомандувача у випадку відставки Сирського може стати в.о. глави Міноборони Євген Хмара: джерела цієї інформації не вказані.

Скандал з Сирським та Федоровим — Ткач про кандидатуру головкома, 18 липня Фото: Скриншот

Зеленський та Сирський поки не коментували ініціативу нардепів.

Публічно про конфлікт Сирського та Федорова стало відомо 16 липня, під час пресконференції колишнього глави Міноборони Федорова. Посадовець поскаржився, що деякі його ініціативи блокувались Генштабом, також там ігнорували аналітичні дані, забрані командою Міноборони. На тлі цих заяв в Україні почались протести за відставку Сирського, а Зеленський провів серію зустрічей з командирами корпусів та комбригами.

Нагадуємо, волонтер Сергій Стерненко розповів, який наказ отримали військовослужбовці ЗСУ для демонстрації підтримки Сирському.