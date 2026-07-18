Бригадам наказали записати відео на підтримку Сирського: один із бійців "Скелі" зник, — Стерненко

Волонтер та колишній радник міністра Михайла Федорова заявив, що командирам українських бригад наказали записати відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Скріншоти із повідомленнями від військових, яким надійшли такі вказівки, Сергій Стерненко опублікував у Telegram. Видання "Українська правда" перевірила дану інформацію серед військових, які підтвердили надходження подібних наказів.

Стерненко опублікував звернення від військових

За словами одного з військових, скриншоти яких надав Стерненко, уранці 18 липня командирам бригад надійшла вказівка записати й до 17:00 оприлюднити відео на підтримку Сирського.

Інший військовий повідомив, що у Десантно-штурмових військах завдання надійшло від командування ДШВ. Ще один співрозмовник зазначив, що підготовку роликів доручили комунікаційним підрозділам бригад.

Відео дня

Співрозмовник УП у Силах оборони теж повідомив, що "спустили задачу записати нашим комбригам відеозвернення".

"Командирам бригад спустили наказ записувати відео на підтримку Сирського. Військових, які виступають проти, репресують", - зазначив Сергій Стерненко, який також стверджує, що один із військових скандального підрозділу "Скеля" опублікував допис проти Сирського, після чого зник, а його акаунт видалили. Додаткових даних або доказів цієї частини заяви наразі немає.

Перед цим командири корпусів Нацгвардії висловили підтримку Ігорю Клименку, який може очолити Міністерство оборони, заявивши, що той уже робив багато для війська на посту глави МВС і має достаньо досвіду, щоб працювати на новій посаді.

Протести проти відставки Михайла Федорова та за відставку Олександра Сирського – що відомо

16 липня у Києві, неподалік від Офісу президента, та в низці інших міст по всій країні почались акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова, на яких згодом почали відкрито говорити про те, що потрібно відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якого постійно критикують військові та ветерани.

Неазабаром спалахнув скандал через заяви про нібито тиск на військовослужбовців, які підтримують протести на захист колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Після публікації таких звинувачень командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заперечив інформацію про будь-які репресії, а в Офісі президента назвали інцидент "дурною спробою щось надмірно проконтролювати".

Втім про догану від Сирського повідомив комбат "Вовків Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Олександр Сирський нібито "закриває рота" військовим, запровадивши заборону на будь-які комунікації. Утім Генеральний штаб ЗСУ спростував, що військовослужбовцям начебто заборонені публічні виступи та спілкування з медіа.

А на мітингу проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова представники Військової служби правопорядку (ВСП), за словами очевидців, намагалися затримати одного з військовослужбовців. Після того, як учасники акції почали вигукувати "Ганьба!", вони залишили місце проведення протесту.