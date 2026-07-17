Без згоди Сирського — жодних дописів: Безугла розкрила заборони для військових, — реакція Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито запровадження заборони для військовослужбовців на публічні виступи, інтерв'ю та спілкування з медіа. У відомстві наголосили, що жодних нових розпорядчих документів, які б обмежували такі комунікації, не видавали, а поширена інформація не відповідає дійсності.

Як йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ, повідомлення про нібито існування наказів або розпоряджень Головнокомандувача чи Генштабу, які забороняють військовослужбовцям давати інтерв'ю, робити публічні заяви чи виступати у медіа, є неправдивими.

У Генштабі пояснили, що Збройні сили України працюють відповідно до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, питання взаємодії з медіа регулюються наказом Міністерства оборони України №763 від 20 грудня 2023 року (зі змінами), а також наказом Головнокомандувача ЗСУ №73 від 3 березня 2022 року (зі змінами), який визначає порядок взаємодії між ЗСУ, іншими складовими сил оборони та представниками медіа під час воєнного стану.

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У відомстві зазначили, що для забезпечення виконання цих документів до військ за потреби можуть надсилатися додаткові розпорядження або доручення, які уточнюють окремі питання комунікаційної діяльності. Одне з останніх таких розпоряджень стосувалося виключно правил поширення інформації про зміни оперативної обстановки в районах бойових дій через медіа та офіційні сторінки у соціальних мережах.

Також у Генеральному штабі наголосили, що такі вимоги пов'язані насамперед із безпекою застосування військ та захистом чутливої інформації. Водночас документ не містить жодної заборони для військовослужбовців на взаємодію із журналістами, публічні виступи, інтерв'ю чи заяви.

Публікація Генерального штабу ЗСУ у Facebook Фото: Скриншот

Що писала Безугла

Варто зазначити, що заява Генштабу з'явилася після публікації народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка повідомила у Telegram, що головнокомандувач Олександр Сирський нібито "закриває рота" військовим і запровадив заборону на будь-які комунікації. За її словами, для публікації дописів у соцмережах військовослужбовці тепер нібито повинні отримувати погодження через Генеральний штаб. До свого допису депутатка додала витяг із документа, в якому зазначено, що блоги, інтерв'ю, коментарі для медіа та інші публічні комунікації мають здійснюватися за дозволом через Головне управління комунікацій ЗСУ або іншу уповноважену особу.

Публікація Мар'яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

На цю ситуацію також відреагував військовий аналітик Василь Пехньо. Він повідомив, що поспілкувався з військовослужбовцями, які зазначили: погодження публічної комунікації для військових не є новою практикою, адже подібні процедури існували й раніше. За його словами, зазвичай інтерв'ю чи інші виступи узгоджувалися щонайменше через пресслужби підрозділів.

Водночас Пехньо звернув увагу, що оприлюднений депутаткою витяг передбачає проходження таких погоджень саме через Головне управління комунікацій ЗСУ, і саме ця деталь, за його словами, викликала запитання. Водночас Генеральний штаб запевнив, що жодних нових заборон на спілкування військовослужбовців із медіа не запроваджували.

До цього Фокус писав про скандал через заяви щодо нібито тиску на військовослужбовців, які підтримували протести на захист колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заперечив будь-які репресії щодо військових, а в Офісі президента інцидент назвали "дурною спробою щось надмірно проконтролювати".

Крім того, блогерка Олена Мандзюк заявила, що під час протестів на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова на мітингах нібито працюють співробітники СБУ, які фіксують військовослужбовців. За її словами, після цього з ними проводять "виховні бесіди".