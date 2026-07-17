Без согласия Сырского — никаких постов: Безуглая раскрыла ограничения для военных — реакция Генштаба

Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о якобы введенном запрете для военнослужащих на публичные выступления, интервью и общение со СМИ. В ведомстве подчеркнули, что никаких новых распорядительных документов, ограничивающих такие коммуникации, не издавалось, а распространенная информация не соответствует действительности.

Как говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, сообщения о якобы существующих приказах или распоряжениях Главнокомандующего или Генштаба, запрещающих военнослужащим давать интервью, делать публичные заявления или выступать в СМИ, не соответствуют действительности.

В Генштабе пояснили, что Вооруженные силы Украины действуют в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. В частности, вопросы взаимодействия со СМИ регулируются приказом Министерства обороны Украины № 763 от 20 декабря 2023 года (с изменениями), а также приказом Главнокомандующего ВСУ № 73 от 3 марта 2022 года (с изменениями), который определяет порядок взаимодействия между ВСУ, другими составляющими сил обороны и представителями СМИ во время военного положения.

Відео дня

В ведомстве отметили, что для обеспечения выполнения этих документов в войска при необходимости могут направляться дополнительные распоряжения или поручения, уточняющие отдельные вопросы коммуникационной деятельности. Одно из последних таких распоряжений касалось исключительно правил распространения информации об изменениях оперативной обстановки в районах боевых действий через СМИ и официальные страницы в социальных сетях.

Кроме того, в Генеральном штабе подчеркнули, что такие требования связаны прежде всего с безопасностью применения войск и защитой конфиденциальной информации. В то же время документ не содержит никаких запретов для военнослужащих на взаимодействие с журналистами, публичные выступления, интервью или заявления.

Публикация Генерального штаба ВСУ в Facebook Фото: Скриншот

Что писала Безуглая

Стоит отметить, что заявление Генштаба появилось после публикации народного депутата Марьяны Безуглой, которая сообщила в Telegram, что главнокомандующий Александр Сырский якобы "затыкает рот" военным и ввел запрет на любыекакие-либо коммуникации. По её словам, для публикации постов в соцсетях военнослужащие теперь якобы должны получать разрешение через Генеральный штаб. К своему сообщению депутат прикрепила выдержку из документа, в котором указано, что блоги, интервью, комментарии для СМИ и другие публичные выступления должны осуществляться с разрешения через Главное управление коммуникаций ВСУ или другое уполномоченное лицо.

Публикация Марьяны Безуглой в Telegram Фото: Скриншот

На эту ситуацию также отреагировал военный аналитик Василий Пехньо. Он сообщил, что пообщался с военнослужащими, которые отметили: согласование публичных выступлений для военных не является новой практикой, ведь подобные процедуры существовали и раньше. По его словам, обычно интервью или другие выступления согласовывались как минимум через пресс-службы подразделений.

В то же время Пехньо отметил, что обнародованная депутатом выдержка предусматривает прохождение таких согласований именно через Главное управление по коммуникациям ВСУ, и именно эта деталь, по его словам, вызвала вопросы. В то же время Генеральный штаб заверил, что никаких новых запретов на общение военнослужащих со СМИ не вводилось.

Ранее Фокус писал о скандале, связанном с заявлениями о якобы оказываемом давлении на военнослужащих, поддерживавших протесты в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди опроверг какие-либо репрессии в отношении военных, а в Офисе президента инцидент назвали "неудачной попыткой чрезмерно контролировать ситуацию".

Кроме того, блогер Елена Мандзюк заявила, что во время протестов в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова на митингах якобы работают сотрудники СБУ, которые фиксируют военнослужащих. По её словам, после этого с ними проводят "воспитательные беседы".