Відслідковують людей: Олена Мандзюк заявила, що на мітингах працюють агенти СБУ (фото)

В Україні спалахнув скандал через заяви про тиск на військовослужбовців, які беруть участь у мирних протестах або висловлюють свою громадянську позицію в соцмережах. Відомі медійні особистості та військові заявили про стеження з боку спецслужб та спроби обмежити свободу слова всередині армії.

Блогерка Олена Мандзюк оприлюднила резонансну заяву, закликавши громадян бути обережними під час масових заходів. За її словами, на мітингах активно працюють співробітники Служби безпеки України.

Олена Мандзюк про СБУ на мітингах Фото: Threads

"Обережно: на мітингах працюють СБУ, але не для забезпечення порядку. Вони знаходять та фіксують військових, з якими далі розбирається командування, лояльне до тих подій, які зараз відбуваються в країні", — зазначила Мандзюк.

Вона додала, що наразі відомо вже про десятки подібних випадків, після яких з військовослужбовцями "проводяться виховні бесіди та чинять тиск". Окрім цього, за словами блогерки, під суворим моніторингом перебувають і соціальні мережі діючих військових, особливо медійних осіб.

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"Потрібно або мовчати, або говорити те, що скажуть. Демократія, все набагато гірше, ніж ми собі уявляли", — підсумувала вона.

Заява військової Аліни Михайлової

Цю інформацію фактично підтвердила керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова (інстаграм-нік @alishamisha). Вона розповіла про конкретний випадок тиску та спроби дізнатися дані про бійців.

"Репресії" у 2026 році в армії — це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучитися", — написала Михайлова, іронічно додавши, що телефонували явно не для того, щоб вручити грамоту.

Аліна Михайлова заявила про тиск на військових Фото: Instagram

Військова уточнила, що йшлось про Дмитра Козятинського — бойового медика "Вовків Да Вінчі", який насправді звільнився з лав ЗСУ ще рік тому і вже не має до армії жодного стосунку. Це свідчить про те, що органи контролю часто не мають актуального розуміння кадрового стану, але активно відстежують публікації.

Михайлова наголосила, що сьогодні військових "доганяють" за власну думку та участь у мирних акціях, навіть під час законної відпустки. Вона згадала і власний досвід, коли після її участі в акції на підтримку НАБУ і САП у Дніпрі її керівництво отримало "достатньо "уваги".

"Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто "профілактичної розмови", щоб людина не забувала, де вона і кому служить", — заявила Аліна Михайлова.

Вона підкреслила, що армія захищає державу, в якій громадяни мають право на власну думку. На її переконання, коли військовий, який щодня ризикує життям, починає боятися висловити громадянську позицію — це стає проблемою всієї країни, адже "страх ніколи не був ознакою сильної влади".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

15 липня стало відомо про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Українці мовчати не стали та почали збиратися на мітинги проти рішення влади. Зірки також активно висловились проти відставки ефективного міністра, за якого почалися серйозні зміни в ході війни.

Дружина Федорова різко відреагувала на хвилю ненависті, погроз та цькування, що посилилися після його відставки.

Крім того, вже колишній міністр оборони заявив, що причиною його конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали різні погляди на управління армією та ведення війни. За його словами, військове керівництво блокувало запропоновані Міноборони зміни, а згодом Сирський нібито поставив ультиматум.