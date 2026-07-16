Астафʼєва, Янович, Мандзюк: які зірки підтримали Федорова та пішли на мітинги (фото)

15 липня стало відомо про відсткавку міністра оборони Михайла Федорова. Українці мовчати не стали та почали збиратися на мітинги проти рішення влади.

Зірки активно висловлюються проти відставки ефективного міністра, за якого почалися серйозні зміни в ході війни. Фокус розповідає, хто підтримав Федорова.

Зірки проти відставки Федорова

Уже ввечері 15 липня в мережі "понеслося", а на ранок 16-го українці почали збиратися на мітинги.

"Коли прийшов Михайло Федоров, Міністерство оборони почало активно звітувати про конкретні зміни: реформу оборонних закупівель, цифровізацію процесів, боротьбу зі зловживаннями, розвиток напрямку безпілотників, нові підходи до управління ресурсами та підготовку рішень, яких давно чекали військові", — написала блогерка Олена Мандзюк.

"О 9:00 мовчимо, О 9:01 кричимо", — закликала Маша Єфросиніна йти на мітинги.

"Ну, рік назад в липні вже х*рню спороти намагались. Цього знову хочуть. Поки тупо відмовляюся вірити в це", — написав Женя Янович.

"Все це дуже сумно", — зазначив співак Алєксєєв.

Відео дня

Алєксєєв прийшов на мітинг за Федорова Фото: Instagram

"Голосування на новий Кабмін завтра в Раді о 10:00. Будемо транслювати. А раптом в Україні є парламент?" — написала Марічка Падалко.

"Настрій на сьогодні. Приїхала на мітинг в уггах. Зранку холодно було", — Даша Астафʼєва відвідала протест та показалася в компанії Аміля та Раміля з гурту "Курган & Agregat".

"Ех, що не встиг зробити Федоров, то це протест в смартфоні. Що ж, нам не привикати. Аплікацію нам ще в садочку викладали", — пожартував гуморист Василь Байдак.

"Ми всієї правди не знаємо, але хотілося б почути пояснення президента. Де там і хто об*срався. Чи об*сралися одні, а звільняють інших? В нас таке теж буває", — написав Анатолій Анатоліч.

Олексій Дурнєв закликав виходити на мітинги Фото: Instagram

"Михайло Федоров — чудовий Міністр оборони. Навіть ті військові та ветерани, які скептично ставилися до призначення його на посаду, з часом змінили свою думку. Моя підтримка Михайлу! Що ви завтра?" — зазначила Раміна.

Женя Янович виступив за Федорова Фото: Instagram

Низка блогерів, акторів, співаків підтримали Михайла Федорова та подякували йому за ефективні рішення під час очолювання Міноборони.

Олена Мандзюк показала мітинг у Хмельницькому Фото: Instagram

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