Полякова "зірвалась" на матюки після виступу для Верховної Ради: хто її підтримав (фото)

Українська співачка Оля Полякова напередодні прийшла на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії в КМДА, щоб домогтися зміни процедури Національного відбору на Євробачення, куди її цього року не взяли через порушення при виступі в РФ після 2014 року.

За словами зірки, відмова допустити її до конкурсу є прямим порушенням конституційних прав. Полякова, яку заслухали на засіданні ТСК, яке очолює народний депутат Олексій Гончаренко, навіть готова відстоювати свою позицію в суді, якщо "Суспільне" не піде назустріч. Українці активно відреагували на вчинок співачки.

Полякова виступила перед ВР

"Якщо хтось скаже, що моє питання "не на часі", то моя відповідь вам добре відома. Питання відмови моєї участі у національному відборі вже є для мене принциповим, тому від жодних своїх намірів я не відмовляюся. Але шукаю цивілізований шлях обійтися без судів та скандалів", — підписала артистка відео в Instagram, яке набрало вже 1,3 млн переглядів.

Відео дня

Користувачі мережі залишають їй слова підтримки:

"Це прекрасно, аргументовано і чесно. Дуже сподіваюсь на працюючі закони", — зазначила акторка і стендаперка Оля Бородкіна.

"Молодець! Це дійсно вже не питання участі, а питання прийняття рішень та обходження Конституції в нашій країні. Завдяки таким людям як Пані Оля Україна стане сильною та непереможною. Слава Україні!"

"Поважаю за сміливість та чесність!" — написала "найвідоміша кармолог України" Марина Хмєловська.

"Оля, браво. Нарешті хтось знайшов сили сказати, що і як відбувається. Цікаво, чи відреагують на ваші слова".

"Підтримую. Сподіваюсь, що для людей, які максимально підтримують нашу країну, будуть відноситись нормально".

Оля Полякова в КМДА Фото: Instagram

Було й багато коментарів з критикою вчинку зірки:

"Я думала, там щось у підтримку народу буде", — написала блогерка Олена Доміна.

"Оленько, це ви зараз заговорили, бо Вас торкнулося особисто? А те, що сотні тисяч ваших слухачів сьогодні викрадають?" — звернувся музикант Юрій Лісовський.

"Я поважаю Олю за вашу діяльність, памʼятаю ваші зашквари в минулому. Тому хочу, щоб на сцені Євробачення вас не було".

"Ви ж наче нещодавно зазначили, що ваша кар'єра в Україні завершилась і ви переїжджаєте до іншої країни. Що трапилось, там вам також заборонили виступати?"

Сама Полякова в коментарях різко відповіла хейтерам.

"Дивись! Тебе ї**ть, ти мовчи! А мене не ви**ать, бо я все г*мно вибʼю за себе і свої права! Це понятно?" — написала співачка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Про намір побороти за участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 Оля Полякова оголосила 16 жовтня 2025 року. Вона звернулася до "Суспільного", наполягаючи на перегляді правил конкурсу.

Маша Єфросиніна заговорила про стосунки зі співачкою після того, як її чоловік Вадим критикував родину ведучої та її саму.

Крім того, старша дочка Полякової Марія, яка живе в США, зустрілася з Ніколасом Кармою в Одесі та розкрила ціну свого луку.