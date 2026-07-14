Полякова "сорвалась" на мат после выступления для Верховной Рады: кто ее поддержал (фото)

Украинская певица Оля Полякова накануне пришла на заседание парламентской временной следственной комиссии в КГГА, чтобы добиться изменения процедуры национального отбора на Евровидение, куда её в этом году не допустили из-за нарушений при выступлении в РФ после 2014 года.

По словам звезды, отказ допустить её к участию в конкурсе является прямым нарушением конституционных прав. Полякова, которую заслушали на заседании ВСК, возглавляемой народным депутатом Алексеем Гончаренко, даже готова отстаивать свою позицию в суде, если "Суспільне" не пойдет навстречу. Украинцы активно отреагировали на поступок певицы.

Полякова выступила перед Верховной Радой

"Если кто-то скажет, что мой вопрос "не к месту", то мой ответ вам хорошо известен. Вопрос об отказе от участия в национальном отборе уже стал для меня принципиальным, поэтому я не отказываюсь ни от одного из своих намерений. Но ищу цивилизованный путь обойтись без судов и скандалов", — подписала артистка видео в Instagram, которое набрало уже 1,3 млн просмотров.

Відео дня

Пользователи сети оставляют ей слова поддержки:

"Это прекрасно, аргументированно и честно. Очень надеюсь на действенные законы", — отметила актриса и стендап-комик Оля Бородкина.

"Молодец! Это действительно уже не вопрос участия, а вопрос принятия решений и обхода Конституции в нашей стране. Благодаря таким людям, как Оля, Украина станет сильной и непобедимой. Слава Украине!"

"Уважаю за смелость и честность!" — написала "самая известная кармолог Украины" Марина Хмеловская.

"Оля, браво. Наконец-то кто-то нашёл в себе силы сказать, что и как происходит. Интересно, отреагируют ли на ваши слова".

"Поддерживаю. Надеюсь, что к людям, которые максимально поддерживают нашу страну, будут относиться нормально".

Оля Полякова в КГГА Фото: Instagram

Было также много комментариев, критикующих поступок звезды:

"Я думала, там будет что-то в поддержку народа", — написала блогерша Елена Домина.

"Оленька, это вы сейчас заговорили, потому что вас это коснулось лично? А то, что сотни тысяч ваших слушателей сегодня похищают?" — обратился музыкант Юрий Лисовский.

"Я уважаю Олю за вашу деятельность, помню ваши скандалы в прошлом. Поэтому хочу, чтобы на сцене Евровидения вас не было".

"Вы же, кажется, недавно отметили, что ваша карьера в Украине завершилась и вы переезжаете в другую страну. Что случилось, там вам тоже запретили выступать?"

Сама Полякова в комментариях резко ответила хейтерам.

"Слушай! Тебя е**т, молчи! А меня не вы**ать, потому что я всякое г*вно отбиваю за себя и свои права! Это понятно?" — написала певица.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

О намерении бороться за право участия в национальном отборе на Евровидение-2026 Оля Полякова объявила 16 октября 2025 года. Она обратилась к телеканалу "Суспільне", настаивая на пересмотре правил конкурса.

Маша Ефросинина заговорила об отношениях с певицей после того, как её муж Вадим раскритиковал семью ведущей и саму ведущую.

Кроме того, старшая дочь Поляковой Мария, которая живёт в США, встретилась с Николасом Кармой в Одессе и раскрыла стоимость своего наряда.