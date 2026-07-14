Ефросинина рассказала, поссорились ли они с Поляковой после интервью "Вадика"

Украинская интервьюерша Маша Ефросинина заговорила об отношениях с певицей Олей Поляковой после того, как муж последней, Вадим, раскритиковал семью ведущей и ее саму.

В Telegram-канале Мария в формате голосового сообщения сообщила подписчикам, что у неё были недоразумения с Олей. Но у "них хватило ума" не выносить это на публику.

Ефросинина о дружбе с Поляковой

Ведущая уверяет, что у них с артисткой сложились теплые отношения. По словам Ефросининой, они наплакались в гримерке после последнего концерта "Взрослых девочек", который, по мнению Маши, прошел очень хорошо. Сейчас же Полякова сосредоточена на своей работе, а Маша — на своих проектах.

"С Олей Поляковой у нас равные, теплые отношения. Я очень горжусь тем, что нам всё-таки хватило мудрости — той самой, которую мы всегда пропагандировали в "Взрослых девочках", взрослого ума, чтобы всё обсудить, не выносить ничего в публичный ср*ч, поговорить по-женски, мудро внутри наших отношений. Всё хорошо. Сведёт ли нас судьба на творческом пути или нет — мы не знаем, но мы точно остаёмся в хороших отношениях", — говорит Ефросинина.

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Маша Ефросинина и Оля Полякова Фото: YouTube

Что говорил муж Поляковой

Весной в интервью "Гордону" бизнесмен Вадим Буряковский рассказал о своем отношении к подруге жены и её семье.

"Маша хороша на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была сдержанной. Я же смотрел её на телеканале с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — говорил "Вадик".

После этого он вспомнил, как между ним и Ефросинией произошло недоразумение, и назвал её мужа, военного Тимура Хромаева, "мажором".

Вадим Буряковский Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Мартыновская в том самом скандальном интервью Маше Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военных.

Блогер bbarvinook иронично "прошёлся" по интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.

Кроме того, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, проживающая в США, встретилась с Николасом Кармой в солнечной Одессе и раскрыла стоимость своего наряда.