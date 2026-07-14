Ефросинина рассказала, поссорились ли они с Поляковой после интервью "Вадика"
Украинская интервьюерша Маша Ефросинина заговорила об отношениях с певицей Олей Поляковой после того, как муж последней, Вадим, раскритиковал семью ведущей и ее саму.
В Telegram-канале Мария в формате голосового сообщения сообщила подписчикам, что у неё были недоразумения с Олей. Но у "них хватило ума" не выносить это на публику.
Ефросинина о дружбе с Поляковой
Ведущая уверяет, что у них с артисткой сложились теплые отношения. По словам Ефросининой, они наплакались в гримерке после последнего концерта "Взрослых девочек", который, по мнению Маши, прошел очень хорошо. Сейчас же Полякова сосредоточена на своей работе, а Маша — на своих проектах.
"С Олей Поляковой у нас равные, теплые отношения. Я очень горжусь тем, что нам всё-таки хватило мудрости — той самой, которую мы всегда пропагандировали в "Взрослых девочках", взрослого ума, чтобы всё обсудить, не выносить ничего в публичный ср*ч, поговорить по-женски, мудро внутри наших отношений. Всё хорошо. Сведёт ли нас судьба на творческом пути или нет — мы не знаем, но мы точно остаёмся в хороших отношениях", — говорит Ефросинина.
Что говорил муж Поляковой
Весной в интервью "Гордону" бизнесмен Вадим Буряковский рассказал о своем отношении к подруге жены и её семье.
"Маша хороша на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была сдержанной. Я же смотрел её на телеканале с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — говорил "Вадик".
После этого он вспомнил, как между ним и Ефросинией произошло недоразумение, и назвал её мужа, военного Тимура Хромаева, "мажором".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ольга Мартыновская в том самом скандальном интервью Маше Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военных.
- Блогер bbarvinook иронично "прошёлся" по интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.
Кроме того, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, проживающая в США, встретилась с Николасом Кармой в солнечной Одессе и раскрыла стоимость своего наряда.