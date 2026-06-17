Мартыновская оскандалилась словами о женах погибших воинов

Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская в том самом скандальном интервью Маше Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военнослужащих.

В Threads обратили внимание на слова звезды "МастерШефа". Ольга сказала, что ей жаль, что статистика покупок игрушек выросла из-за того, что многие украинские женщины сейчас живут без мужей, которые находятся на службе или погибли на войне.

Мартыновская о женах погибших воинов

"Что-то как-то неприятно от этого эпизода. Ей жаль, что женщины чаще покупают сатисфаеры, потому что делают это из-за того, что "тепленькое живое тело" (то есть мужчина) погиб на фронте. Не исключаю, что я просто предвзята после кошек, а как вы считаете?" — написала пользовательница сети.

В комментариях украинцы резко отреагировали на слова шеф-повара:

"Всё очень просто: у неё нет эмпатии, ей всё равно, что там чувствуют как животные, так и люди".

"Нет, это не кажется, что она лишена эмпатии, так и есть — психопатке Мартыновской не жалко ни животных, ни чувств жён погибших воинов. Это просто кусочки одного портрета, да и интервью не зря называется "Я не умею строить отношения", ой, не зря".

"Вроде бы и ничего такого не сказала, все взрослые люди и все всё понимают, но сказать простую и понятную вещь так, чтобы от этого стало тошно — это отдельный талант. Прослушала дважды, надеясь, что я просто ещё не оправилась от котиков, но нет".

"И, собственно, ничего такого нет в разговорах о сатисфаерах, но зачем в свои хи-хи впихивать (по-другому не скажешь) то, что является сегодняшней болью многих и многих людей".

"Как это всё вообще можно было связать в одно предложение. Потерю мужа и... Мерзко и как-то даже нездорово. Особенно этот смех в конце".

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Фото: Threads

Были и комментарии в поддержку Мартыновской:

"Насчет кошек — это, конечно, был треш. Сейчас она сказала другое, а вы перекрутили. Она сказала, что ей жаль, что причиной роста спроса на сатисфаеры является то, что мужчины находятся на войне. А кому не жаль, что мужчины вынуждены воевать? О тёплом теле она говорит дальше, и это ассоциируется же с любым партнёром, а не именно с военным".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений о жестоком обращении с животными.

Телеканал СТБ, а именно шоу "МастерШеф", подвергся шквалу критики не только после скандала с Ольгой Мартыновской, но и из-за воспоминаний о 2016 году, когда в рамках проекта убивали змей.

Кроме того, блогер bbarvinook иронично "прокомментировал" интервью звезды "МастерШефа" Ефросининой.