Блогер высмеял Мартыновскую и Ефросинину после скандального интервью (видео)

Блогер bbarvinook иронично "прокомментировал" интервью звезды "МастерШефа" Ольги Мартыновской Маше Ефросининой, в котором шеф-повар рассказала о жестоком обращении с животными в детстве.

После скандальных заявлений Мартыновской реакции украинцев ждать пришлось недолго. В соцсетях звезду начали "отменять". Теперь на слова Ольги появилось и сатирическое видео.

Блогер высмеял Мартыновскую и Ефросинину

"То самое интервью", — подписал ролик блогер.

В нём мужчина появился в образах Мартыновской и Ефросининой. Первая повторила свои слова из интервью, а вторая смеялась.

"А я напомню, что я как раз тот человек, который выступает за права женщин и против любого насилия. Но это другое", — сказала "Ефросинина".

Реакция сети

В комментариях украинцы признали, что само видео смешное, но ситуация страшная:

"Скетч смешной, ситуация ужасная. Кстати, вы хорошо подчеркнули позицию Ефросининой".

"Когда передачу готовили к выпуску, ее же перед этим монтировали, почему не вырезали этот позорный момент, я не понимаю, это сделано специально".

"Машка летит в пропасть".

"В самую точку, но ситуация трэш".

Відео дня

Были и комментарии в поддержку Мартыновской:

"Вы едите животных? Носите кожаные изделия? Ой, это же совсем другое дело! Если вы смотрели интервью, то там ещё резали кабанов и молочных поросят. А это никого не возмутило. Ой, это же тоже совсем другое дело"

Мартыновская привязывала петарды к кошкам

Украинская шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений о жестоком обращении с животными. В интервью Маше Ефросининой она начала рассказывать о своем "бешкетном" детстве. По словам Ольги, она бросала кошек с крыши и привязывала петарды к их хвостам.

"Висела на заборах и на деревьях вниз головой, бросала кошек через крышу и бежала их ловить. Или привязывала петарды к кошачьим хвостам. Ну, такая озорница была", — сказала Ольга с улыбкой на лице.

Более того, под критику украинцев попала и Ефросинина, ведь она в этот момент смеялась.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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