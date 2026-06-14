Известный комик "подколол" мэра Львова Садового: тот ответил (фото)

Украинский стендап-комик Антон Тимошенко публично "подколол" мэра Львова Андрея Садового, который руководит городом более 20 лет.

12 июня юморист выступал во Львове и оказался в кабинете мэра. В X (Twitter) Антон показал, как он сидит на месте Садового.

Тимошенко "подколол" Садового

"Впервые за 20 лет на пару минут освободилось место мэра Львова", — написал стендап-комик.

Реакции Андрея Садового ждать пришлось недолго.

"Антон решился на этот твит только после того, как уехал на 300 км от Львова. Интересно, даст ли он когда-нибудь концерт в нашем городе", — отметил мэр.

Впоследствии в комментариях Тимошенко предложил устроить благотворительный стендап в Ратуше и чтобы Садовый выступил там несколько минут.

"День Независимости. Дворик ратуши. Я начну. Согласны?" — ответил мэр, на что получил согласие стендапера.

Відео дня

Тимошенко "подколол" Садового Фото: X (Twitter)

Отметим, что Садовый руководит Львовом с апреля 2006 года (это самый длительный срок среди всех действующих мэров областных центров Украины).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогер Николас Карма "застукал" в центре Львова супругов Садовых и, как обычно, поинтересовался, сколько стоят их наряды.

Во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом мэр Львова Андрей Садовый оговорился и курьезно обратился к монарху, когда хотел сказать "Ваше величество".

Кроме того, Садовый признал, что его резкое заявление о работе Сил беспилотных систем после удара по Львову было эмоциональным и некорректным.