Відомий комік "підколов" мера Львова Садового: той відповів (фото)

Український стендап-комік Антон Тимошенко публічно "підколов" міського голову Львова Андрія Садового, який керує містом понад 20 років.

12 червня гуморист виступав у Львові і опинився в кабінеті мера. В X (Twitter) Антон показав, як сидить на місці Садового.

Тимошенко "підколов" Садового

"Звільнилось на пару хвилин місце міського голови Львова, вперше за 20 років", — написав стендапер.

Реакції Андрія Садового довго чекати не довелося.

"Антон наважився на цей твіт лише після того, як від’їхав на 300 км від Львова. Цікаво, чи ще колись дасть концерт в нашому місті", — зазначив міський голова.

Згодом у коментарях Тимошенко запропонував зробити благодійний стендап у Ратуші і щоб Садовий виступив там кілька хвилин.

"День Незалежності. Дворик ратуші. З мене інтро. По руках?" — відповів мер, на що отримав згоду стендапера.

Відео дня

Тимошенко "підколов" Садового Фото: X (Twitter)

Зазначимо, що Садовий керує Львовом з квітня 2006 року (це найдовший термін серед усіх чинних мерів обласних центрів в Україні).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогер Ніколас Карма "зловив" у центрі Львова подружжя Садових та традиційно поцікавився, скільки коштують їхні образи.

Під час зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом міський голова Львова Андрій Садовий помилився і курйозно звернувся до монарха, коли хотів сказати "Ваша величність".

Крім того, Садовий визнав, що його різка заява про роботу Сил безпілотних систем після удару по Львову була емоційною і некоректною.