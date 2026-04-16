Мер Львова показав дружину та кросівки, які не знімає вже три роки (відео)

Блогер Ніколас Карма "зловив" у центрі Львова подружжя Садових та традиційно поцікавився, скільки коштують їхні образи. Разом з цим, мер Львова поділився секретами міцного 25-річного шлюбу.

Політик зізнався, що зі своїми кросівками не розлучається вже третій рік. А відео з відомим подружжям Ніколас поділився в Instagram (nicolas_karma_official).

Лук Андрія Садового

"У цих мештах вже третій рік ходжу, потім я від себе дітям передаю. Сорочка, думаю, я десь також дав 1000 гривень з копійками. То є льон. Білизна також українська. Все українське", — каже міський голова.

Тим часом Катерина Кіт-Садова продемонструвала свою сукню та сорочку, вишиту мамою. Дружина мера Львова зізналася, що чоловік часом "крутить носом", коли обирає одяг.

"То не спідничка, то у мене ціле плаття — за 2000 гривень, може більше. Мама мені вишивала сорочку. Андрій видибає дуже. Мама йому вишила сорочку, а йому то не те, се не те", — каже Катерина.

Ба більше, подружжя розкрило, як їм вдається бути разом протягом понад 20 років.

Андрій Садовий з дружиною Катериною Фото: Instagram

"Вона починає вас зачіпати, а ви починаєте відповідати — це вже індо-пакистан. Зупинити то не можливо. Краще побути у спокої, а там дружина зрозуміє, що може не права", — сказав міський голова Львова.

Тим часом Катерина пожартувала, що наступний скандал буде саме через це.

Реакція мережі

У коментарях мера Львова та його обраницю засипали компліментами, але не обійшлося і без запитань про правдивість цін одягу:

"Хай дадуть контакти магазинів, де лляні сорочки продаються за 1000 грн і автентичне плаття за 2000 грн. Подібну сукню, або комплект (желетка-спідниця) я не бачила дешевше 6000 грн, а в деяких магазинах 8-15 тис. грн. А ще можновладці постійно собі машини преміум класу купують на вторинному ринку за 2000. Такі фартові люди, все задешево знаходять".

"Садовий легенда. Пишаюсь таким мером, розумний, не зашкварний не пузатий 120+ кг, львівська інтелегенція, крутий мужик".

"Неймовірно красива жінка".

