Сумочка Chanel, окуляри Dior: львів'янка на тяжкому люксі розриває мережу (відео)

У Львові блогер Ніколас Карма зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.

Під час розмови дівчина зізналася, що сумку Chanel отримала в подарунок від залицяльника. На уточнення блогера, чи це був саме прихильник і чи спілкуються вони досі, вона відповіла, що "не дуже". Відео Ніколас Карма опублікував в Instagram.

Також серед презентів — прикраси від Bulgari та годинник Rolex, які, за її словами, теж подаровані, але від різних людей.

Водночас частину гардероба вона оцінила значно скромніше: пальто від Zara — приблизно 2500 гривень, взуття — 1500 гривень, кофта Oysho — близько 1500 гривень, а сонцезахисні окуляри Dior коштували 300 доларів.

Дівчина розповіла, що для нормального життя у Львові їй потрібно близько 3000 доларів на місяць. Вона також зазначила, що виховує сина віком 2,5 роки.

