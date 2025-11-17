Ніколас Карма розірвав мережу, показавши вбрання професорки у пончо (фото)

У TikTok набирає популярності відео блогера Ніколаса Карми, у якому він розпитує 69-річну професорку про вартість її образу. Жінка не лише вразила глядачів витонченим стилем, а й підкорила своєю харизмою та почуттям гумору.

Блогер Ніколас Карма, у родині якого нещодавно сталась трагедія, опублікував нове відео, яке стрімко стало популярним. Цього разу героїнею стала 69-річна професорка акушерства й гінекології, яка приїхала на наукову конференцію та випадково опинилася у кадрі. Фокус пише, чим цікавий її стиль.

"Цю сумку я купила майже 20 років тому в Африці. Заплатила за неї 25 доларів. Майже нічого", — розповіла жінка про свою леопардову шкіряну сумку.

Професорка потрапила у блог Ніколаса Карми Фото: TikTok

Далі вона показала свої черевики вартістю "до 30 доларів", кепі зі США — за 20–25 доларів, кремове пончо за 2500 грн. Загальна вартість ключових елементів образу, за її словами, склала близько 5700 гривень.

Найемоційнішим моментом цього відео стала реакція блогера, коли він поцікавився віком співрозмовниці.

"Скільки вам років? Ви виглядаєте дуже юно!" — запитав Карма. "Ви мене насмішили. Мені 69", — відповіла жінка. Блогер не зміг стримати подиву: "69?! Ви маєте просто божественний вигляд! Я вам клянусь".

У коментарях глядачі почали ділитися своїми думками. Багато хто зауважив, що професорка "випромінює енергію", "має неймовірний стиль" та "виглядає розкішно на свій вік". Інші відзначали її доброту, щирість і життєрадісність.

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Які ж у нас жінки! Неймовірні. Тільки наші так можуть виглядати в любому віці красиві, гарні, з вогником", — зазначила одна з учасниць обговорення.

