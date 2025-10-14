"Нічого особистого": українка у Львові похизувалась сумочкою за $800 і взуттям за $1000 (відео)

У мережі набирає популярності нове відео блогера Ніколаса Карми, який традиційно запитує перехожих, скільки коштує їхній образ. Цього разу він поспілкувався з 25-річною дівчиною з Сіверськодонецька, яка вже другий рік живе у Львові.

На запитання про вартість речей дівчина відповіла з посмішкою. Відео Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) традиційно опублікував у TikTok.

"У нас тут нічого особистого. Нічого нема такого. Сумка Jacquemus — це подарунок. Взуття Balenciaga — теж подарунок. Це все подарунки від залицяльників, можна й так сказати", — зізналась дівчина.

Після цього дівчина показала золоті прикраси та додала: "Це просто золото, нічого особистого".

Зазначимо, що ціна сумки приблизно 800 доларів, а вартість взуття — близько 1000 доларів.

Відео швидко набрало популярність у TikTok та Instagram, викликавши жарти в коментарях:

"Нічого особистого, все чуже";

"Дівчина молодець, приємна, скромна. "Це просто золото", просто діаманти, просто яхти, нічого особистого";

"Правила етикету, на запитання про ціну одягу, потрібно відповісти подарунок, молодець".

