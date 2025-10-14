Поддержите нас UA
"Ничего личного": украинка во Львове похвасталась сумочкой за $800 и обувью за $1000 (видео)

только сколько стоит лук.
Николас Карма на улицах Львова | Фото: TikTok

В сети набирает популярность новое видео блогера Николаса Кармы, который традиционно спрашивает прохожих, сколько стоит их образ. На этот раз он пообщался с 25-летней девушкой из Северодонецка, которая уже второй год живет во Львове.

На вопрос о стоимости вещей девушка ответила с улыбкой. Видео Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) традиционно опубликовал в TikTok.

"У нас здесь ничего личного. Ничего нет такого. Сумка Jacquemus — это подарок. Обувь Balenciaga — тоже подарок. Это все подарки от поклонников, можно и так сказать", — призналась девушка.

После этого девушка показала золотые украшения и добавила: "Это просто золото, ничего личного".

Отметим, что цена сумки примерно 800 долларов, а стоимость обуви — около 1000 долларов.

Реакции людей

Видео быстро набрало популярность в TikTok и Instagram, вызвав шутки в комментариях:

  • "Ничего личного, все чужое";
  • "Девушка молодец, приятная, скромная. "Это просто золото", просто бриллианты, просто яхты, ничего личного";
  • "Правила этикета, на вопрос о цене одежды, нужно ответить подарок, молодец".

