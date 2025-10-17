"Я живу в машині": Бужинська розповіла, скільки коштує її образ (відео)
Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася своїм образом за десятки тисяч гривень. Артистка пожартувала, що живе в машині, бо багато гастролює.
Львівський блогер Ніколас Карма "зловив" Бужинську в компанії колеги по сцені Михайла Грицкана. Артисти відповіли на традиційне питання, скільки коштують їхні луки.
Скільки коштує look
"Хочу сказати, що це українські бренди, але коштують вони, як французькі", — зізналася Катерина.
Взуття співачки коштує 200 євро (майже 10 тисяч гривень). А за костюм вона віддала 18 тисяч гривень.
Співак Михайло Грицкан тим часом віджартувався, що його одяг та аксесуари люксових брендів це подарунки.
"Не плутайте мене з іншою співачкою", — наголосила артистка, маючи на увазі Наталію Бучинську.
Зокрема, Бужинська зізналася, що її найбільший гонорар становив 25 тисяч доларів, але це було давно.
Де живе Бужинська
"Я живу в машині. В нас то європейський тур, то всеукраїнський. Я живу на дві країни вже 11 років. З початком повномасштабного більшість часу перебуваю в Україні. Мій брат добровольцем пішов у ЗСУ. Ми дали понад 400 благодіних концертів, перерахували понад 9 мільйонів гривень", — сказала зірка сцени, яка час від часу живе в Болгарії.
У квітні 2014 року вона вийшла заміж за болгара Дімітара Стойчева. 27 грудня 2016 року Катерина народила двійню: хлопчика і дівчинку. У неї також є старша донька Олена.
Українці в коментарях засипали знаменитість компліментами, але були й ті, хто звернув увагу на коментар щодо Бучинської:
- "Неймовірна жінка, вічно красива та молода".
- "Катерина Бужинська — БОГИНЯ У ВСІХ СЕНСАХ".
- "Неприємно стало від фрази "не плутати з іншою співачкою…", ніби Бучинська виглядає гірше, і не дай Боже їх переплутати. Низько так".
