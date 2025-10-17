"Я живу в машині": Бужинська розповіла, скільки коштує її образ (відео)

Українська співачка Катерина Бужинська похизувалася своїм образом за десятки тисяч гривень. Артистка пожартувала, що живе в машині, бо багато гастролює.

Львівський блогер Ніколас Карма "зловив" Бужинську в компанії колеги по сцені Михайла Грицкана. Артисти відповіли на традиційне питання, скільки коштують їхні луки.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан

Скільки коштує look

"Хочу сказати, що це українські бренди, але коштують вони, як французькі", — зізналася Катерина.

Взуття співачки коштує 200 євро (майже 10 тисяч гривень). А за костюм вона віддала 18 тисяч гривень.

Співак Михайло Грицкан тим часом віджартувався, що його одяг та аксесуари люксових брендів це подарунки.

Катерина Бужинська Фото: Instagram

"Не плутайте мене з іншою співачкою", — наголосила артистка, маючи на увазі Наталію Бучинську.

Зокрема, Бужинська зізналася, що її найбільший гонорар становив 25 тисяч доларів, але це було давно.

Де живе Бужинська

"Я живу в машині. В нас то європейський тур, то всеукраїнський. Я живу на дві країни вже 11 років. З початком повномасштабного більшість часу перебуваю в Україні. Мій брат добровольцем пішов у ЗСУ. Ми дали понад 400 благодіних концертів, перерахували понад 9 мільйонів гривень", — сказала зірка сцени, яка час від часу живе в Болгарії.

У квітні 2014 року вона вийшла заміж за болгара Дімітара Стойчева. 27 грудня 2016 року Катерина народила двійню: хлопчика і дівчинку. У неї також є старша донька Олена.

Українці в коментарях засипали знаменитість компліментами, але були й ті, хто звернув увагу на коментар щодо Бучинської:

"Неймовірна жінка, вічно красива та молода".

"Катерина Бужинська — БОГИНЯ У ВСІХ СЕНСАХ".

"Неприємно стало від фрази "не плутати з іншою співачкою…", ніби Бучинська виглядає гірше, і не дай Боже їх переплутати. Низько так".

