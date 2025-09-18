Думала йти в монастир: Бужинська зізналася, що зробила аборт у 18 років від чоловіка, який зраджував

46-річна українська співачка Катерина Бужинська поділилася особистою історією зі своєї юності. У 18 років вона була змушена зробити аборт за наполяганням першого чоловіка, продюсера Юрія Квеленкова, який був старший за неї на 20 років.

В інтерв'ю Марічці Падалко народна артистка України розповіла, що чоловік поводився з нею владно. Коли Катерина завагітніла, той наполіг на перериванні вагітності, пояснюючи це можливими змінами голосу та зовнішності.

Катерина Бужинська зробила аборт

"Я хотіла народити і я навіть відчувала, у мене дуже хороша інтуїція, що у нас буде з ним хлопчик. Чомусь мені так здавалося. І мені здається, якби тоді він не змусив мене позбутися дитини, то, можливо, ми з ним жили б усе життя. Тому що, коли я виходила за нього заміж, я хотіла, щоб він був для мене єдиним на все життя. Я дуже щиро його любила", — пригадує Бужинська.

Виконавиця зізналася, що навіть близьким не могла розповісти про те, що відбувається в її серці, адже чоловік обмежував коло її спілкування та навіть закривав жінку вдома.

Катерина Бужинська з дітьми Фото: Instagram

"Щоб я мамі не сказала про це. Тому що якби я сказала мамі, ця дитина була б. Це моя помилка, я повинна б. Але він для мене був таким авторитетом. Я не його боялася, але я йому дуже вірила. Я його дуже щиро любила", — зізналася Бужинська, додавши, що навіть серце віддала би першому чоловіку.

За словами знаменитості, після пережитого горя вона навіть думала піти в монастир. Ба більше, чоловік зраджував її і в один момент вона остаточно вирішила розірвати цей союз.

"Я не могла пробачити йому його поведінки. Я не знаю, чому так відбувалося, але ті жінки, з якими він десь там зустрічався, вони мені дзвонили й пишалися. Вони казали: "А ви знаєте, з ким я була? З чоловіком Катерини". Я плакала, я кажу: "У мене концерти. Навіщо ти це робиш? Як мені виходити до людей?". Тоді, ну, мені здавалося, що все, моє життя закінчилося", — пригадує народна артистка.

Катерина Бужинська з родиною Фото: Instagram

Знаменитість наголосила, що вже пробачила першого чоловіка і вдячна йому за цей досвід, який зробив її сильнішою.

У квітні 2014 року вона вийшла заміж за болгара Дімітара Стойчева. 27 грудня 2016 року Катерина народила двійню: хлопчика і дівчинку. У неї також є старша донька Олена.

