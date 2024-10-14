"20 років в одній вазі": Катерина Бужинська поділилася секретами стрункості (фото)

Катерина Бужинська дотримується здорового способу життя. Артистка багато працює, відмовилася від солодкого та мучного, а також не має шкідливих звичок.

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Народна артистка України, співачка Катерина Бужинська відверто поділилася, як підтримує себе у формі та розкрила деякі свої секрети краси. Про це знаменитість розповіла 14 жовтня в інтерв'ю РБК-Україна.

Потрібно зазначити, що зірка у свої 45 років має дуже молодий вигляд. За словами Катерини, цьому сприяє не тільки генетика, а й здоровий спосіб життя, якого вона дотримується. Співачка повідомила, що виключила зі свого раціону солодощі та борошняні продукти. Крім того, завдяки спеціальним оздоровчим процедурам змогла цього року скинути чотири кілограми.

Катерина Бужинська Фото: instagram.com/buzhynska

"Хочу дуже подякувати своїм батькам за відмінну генетику. Але раніше я могла їсти солодке на ніч, і я не поправлялася. А зараз я майже рік не вживаю цукор, хліб, усі такі вироби. Ніякого борошна зовсім. Завдяки терапії Маєра, яку я пройшла в січні, я скинула 4 кілограми, але для мене це достатньо, тому що я ніколи не була повною", — поділилася Катерина.

Виконавиця зазначила, що їй вдається зберігати стабільну вагу, а кілограми вона набирала тільки під час вагітності. "У принципі, я вже 20 років майже в одній вазі. Я не курю, не зловживаю, досить багато працюю", — сказала Бужинська.

Нагадаємо, 24 квітня Фокус писав про те, що Катерина Бужинська відзначила 10 річницю шлюбу. У співачки в шлюбі з Димитром Стойчевим є двоє спільних дітей — двійнята Катя і Діма.