"20 лет в одном весе": Екатерина Бужинская поделилась секретами стройности (фото)

Екатерина Бужинская придерживается здорового образа жизни. Артистка много работает, отказалась от сладкого и мучного, а также не имеет вредных привычек.

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Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская откровенно поделилась, как поддерживает себя в форме и раскрыла некоторые свои секреты красоты. Об этом знаменитость рассказала 14 октября в интервью РБК-Украина.

Нужно отметить, что звезда в свои 45 лет выглядит очень молодо. По словам Екатерины, этому способствует не только генетика, но и здоровый образ жизни, которого она придерживается. Певица сообщила, что исключила из своего рациона сладости и мучные продукты. Кроме того, благодаря специальных оздоровительных процедур смогла в этом году сбросить четыре килограмма.

Екатерина Бужинская Фото: instagram.com/buzhynska

"Хочу очень поблагодарить своих родителей за отличную генетику. Но раньше я могла есть сладкое на ночь, и я не поправлялась. А сейчас я почти год не употребляю сахар, хлеб, все такие изделия. Никакой муки совсем. Благодаря терапии Майера, которую я прошла в январе, я сбросила 4 килограмма, но для меня это достаточно, потому что я никогда не была полной", — поделилась Екатерина.

Исполнительница отметила, что ей удается сохранять стабильный вес, а килограммы она набирала килограммы только во время беременности. "В принципе, я уже 20 лет почти в одном весе. Я не курю, не злоупотребляю, достаточно много работаю", — сказала Бужинская.

Напомним, 24 апреля Фокус писал о том, что Екатерина Бужинская отметила 10 годовщину брака. У певицы в браке с Димитром Стойчевым есть двое совместных детей – двойняшки Катя и Дима.