"Уже во второй класс": Екатерина Бужинская показала, как отвела своих детей в школу (фото)

Екатерина Бужинская в апреле 2014 года вышла замуж за Димитара Стойчева. 27 декабря 2016 родила двойню: мальчика и девочку. Артистка с семьей проживает за границей.

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Народная артистка Украины Екатерина Бужинская порадовала поклонников новым видео заметно подросших своих детей-двойняшек. В Instagram певица показала, как вместе с мужем отвела 7-летних дочку и сына в болгарскую школу.

Дети исполнительницы в этом году пошли во второй класс. Семья Бужинской живет в Болгарии, на родине главы семейства, бизнесмена Димитара Стойчева, поэтому дети учатся за границей. На праздничную школьную линейку Катя и Дима пошли вместе с мамой и папой. Артистка выбрала красное облегающее платье и черный двубортный жакет с эффектными золотистыми пуговицами. Свой образ знаменитость дополнила черными замшевыми босоножками на высоких каблуках и черными солнцезащитными очками. Певица сделала гламурную прическу, уложив белокурые волосы в высокий хвост и заплела косу.

Ее муж для мероприятия выбрал официальный темно-синий костюм и белую рубашку в красную полоску. Дети были тоже одеты празднично, на линейку семья взяла с собой домашнего любимца — небольшую собачку. Двойняшки позировали со своими родителями, держа в руках букеты роз.

"Уже во второй класс! Успешной учебы, наши любимые дети!", — обратилась к сыну и дочери знаменитость.

Ранее, 11 апреля, Фокус писал о том, что певица Екатерина Бужинская показала подросших двойняшек.