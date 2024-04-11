"Мои малыши": певица Екатерина Бужинская показала подросших двойняшек (видео)

Певица вместе с мужем воспитывает двоих детей. Семья проживает в солнечной Болгарии.

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Народная артистка Украины Екатерина Бужинская порадовала поклонников новым видео заметно подросших своих детей-двойняшек. В Instagram певица показала своих 7-летних дочку и сына.

Знаменитость позировала перед камерой в солнцезащитных очках, а рядом с ней были дети — Катя и Дима. На кадрах видно, что они очень подросли. Особенно изменилась дочь артистки, которая подстригла ранее длинные волос и теперь носит короткую стрижку. "Мои малыши", — лаконично подписала пост звездная мама.

Поклонники отметили, что у Екатерины Бужинской очень красивая семья и пожелали им семейного счастья. Фаны написали немало комплиментов ей и ее деткам: "Здоровья и Божьего благословения вашей прекрасной семье!", "Хорошие детки у вас Екатерина", "Такие же классные и хорошие, как и родители! Пусть будет все у Вас супер!", "Очень красивые", "Такие же красивые, как мамочка! А какие счастливые Будьте хранимы Богом!".

Известно, что первым супругом Бужинской был продюсер Юрий Квеленков. В браке с ним Екатерина родила дочь Елену. С апреля 2014 года она замужем за болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Он сделал певице предложение стать его женой в День влюбленных, 14 февраля, на Мальдивах. 27 декабря 2016 артистка родила двойню: мальчика и девочку. Семья проживает в Болгарии.

Ранее знаменитость опубликовала фото и видео с празднования дня рождения Кати и Димы:

Напомним, 9 апреля Фокус писал, что вокалистка ONUKA рассказала о своем эмоциональном состоянии и показала подросших детей. По словам Натальи Жижченко, невзирая на все сложности во время войны, она намерена остаться в Украине. Своих детей она хочет воспитывать в родной стране.