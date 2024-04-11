"Мої малюки": співачка Катерина Бужинська показала двійнят, які підросли (відео)

Співачка разом із чоловіком виховує двох дітей. Сім'я проживає в сонячній Болгарії.

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Народна артистка України Катерина Бужинська порадувала шанувальників новим відео помітно підрослих своїх дітей-двійнят. В Instagram співачка показала своїх 7-річних доньку і сина.

Знаменитість позувала перед камерою в сонцезахисних окулярах, а поруч із нею були діти — Катя та Діма. На кадрах видно, що вони дуже підросли. Особливо змінилася донька артистки, яка підстригла раніше довге волосся і тепер носить коротку стрижку. "Мої малюки", — лаконічно підписала пост зіркова мама.

Шанувальники відзначили, що в Катерини Бужинської дуже гарна сім'я і побажали їм сімейного щастя. Фани написали чимало компліментів їй та її діткам: "Здоров'я і Божого благословення вашій чудовій сім'ї!", "Хороші дітки у вас, Катерина", "Такі самі класні та хороші, як і батьки! Нехай буде все у Вас супер!", "Дуже красиві", "Такі ж красиві, як матуся! А які щасливі Будьте збережені Богом!".

Відомо, що першим чоловіком Бужинської був продюсер Юрій Квеленков. У шлюбі з ним Катерина народила дочку Олену. З квітня 2014 року вона одружена з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Він зробив співачці пропозицію стати його дружиною в День закоханих, 14 лютого, на Мальдівах. 27 грудня 2016 року артистка народила двійню: хлопчика і дівчинку. Сім'я проживає в Болгарії.

Раніше знаменитість опублікувала фото та відео зі святкування дня народження Каті та Діми:

Нагадаємо, 9 квітня Фокус писав, що вокалістка ONUKA розповіла про свій емоційний стан і показала дітей, які підросли. За словами Наталії Жижченко, незважаючи на всі складнощі під час війни, вона має намір залишитися в Україні. Своїх дітей вона хоче виховувати в рідній країні.