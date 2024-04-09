Вокалістка ONUKA розповіла про свій емоційний стан і показала дітей, які підросли (фото)

За словами Наталії Жижченко, незважаючи на всі складнощі під час війни, вона має намір залишитися в Україні. Своїх дітей вона хоче виховувати в рідній країні.

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Вокалістка українського електро-фолк-гурту ONUKA Наталія Жижченко 8 квітня заявила, що має намір жити в Україні і своєю творчістю робити все можливе, щоб наша країна вціліла. Співачка також в Instagram поділилася із шанувальниками фотографіями своїх дітей, які підросли.

У пості Жижченко розповіла про свій емоційний стан і поділилася серією знімків із 9-місячною донечкою Ліною та 4-річним сином Сашком. За словами співачки, за останні півроку запаси будь-яких надій вичерпалися. Зима стала "абсолютним емоційним падінням". Вона втомилася жити в стані тиску постійної загрози, адже неможливо звикнути до стану небезпеки.

"Очевидно, що події останнього півріччя пригнічують, що закінчилися запаси ейфорії, терпіння, надій, що ми втомилися жити в пресингу постійної загрози. Ми ніби звикли до цього стану, але звикнути до постійної небезпеки неможливо, бо збереження життя свого та дітей у нас закладено на рівні інстинктів!" — зазначила Ната.

Також знаменитість додала, що їй не властиво публікувати фото своїх двох дітей у соціальних мережах, зазвичай вона цього не робить. Але все-таки вирішила зробити виняток.

"Зараз багато говорять про те, що дітей не можна показувати в Мережі. І я поділяю думку, що на дітях і вагітності робити хайп і перегляди неетично. Але є винятки з усіх правил", — поділилася артистка.

У публікації Ната зазначила, що її свідомий вибір — залишитися в Україні. Крім цього, вона хоче народити ще одну дитину під час війни. Співачка заявила, що своєю творчістю намагатиметься робити все можливе, щоб Україна вціліла.

"Мене, як і всіх, дуже пригнічують новини, невідомість майбутнього, і я не звучу в голові так наївно, як це було, наприклад, рік тому. Але я вірю в Україну", — додала знаменитість.

Раніше, 22 вересня 2023 року Onuka продемонструвала, як подолати панічну атаку за допомогою прикраси. Лідерка гурту Onuka Ната Жижченко стала амбасадоркою інфокампанії "Твої почуття теж важливі" і разом із психологом записала ролик на тему психологічного здоров'я.