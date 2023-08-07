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Стиль життя

Солістка гурту ONUKA вперше показала обличчя новонародженої доньки (фото)

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Фото: themaneken\Instagram | Наталія Жижченко та Євген Філатов

У липні 2023 Наталія Жижченко вдруге стала мамою.

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38-річна українська співачка Наталія Жижченко вперше показала обличчя новонародженої доньки Ліни. Сімейними знімками артистка ділиться в Instagram.

Знаменитість провела час з родиною на Чернігівщині, звідки родом співачка. Первісток Наталії Жижченко та продюсера Євгена Філатова, Олександр, позував на фото з молодшою сестричкою. Також до родини приєднався домашній улюбленець.

"А я віддам тобі своє сердечко (с) або трохи Сіверщини", — написала мама двох.

Зазначимо, що фронтвумен гурту ONUKA та композитор одружилися у 2016 році. У зіркової пари підростає син Олександр, якому навесні 2023 виповнилося три роки. Наталія доволі часто показує первістка у своїх соцмережах.

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Наталія Жижченко з родиною

"Неймовірно гарні💛", — написала в коментарях українська співачка Віра Кекелія. А Джамала залишила емодзі у вигляді червоного сердечка.

Нагадаємо, Наталія Жижченко вдруге стала мамою на початку липня 2023.

Також Фокус писав про те, що акторка Ребел Вілсон вперше показала обличчя доньки.