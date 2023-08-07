Солистка группы ONUKA впервые показала лицо новорожденной дочери (фото)

В июле 2023 года Наталья Жижченко во второй раз стала мамой.

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38-летняя украинская певица Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденной дочери Лины. Семейными снимками артистка делится в Instagram.

Знаменитость провела время с семьей на Черниговщине, откуда родом певица. Первенец Натальи Жижченко и продюсера Евгения Филатова, Александр, позировал на фото с младшей сестренкой. Также к семье присоединился домашний любимец.

"А я отдам тебе свое сердечко (с) или немного Северщины", — написала мама двоих.

Отметим, что фронтвумен группы ONUKA и композитор поженились в 2016 году. У звездной пары подрастает сын Александр, которому весной 2023 года исполнилось три года. Наталья довольно часто показывает первенца в своих соцсетях.

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Наталья Жижченко с семьей

"Невероятно красивые💛", — написала в комментариях украинская певица Вера Кекелия. А Джамала оставила эмодзи в виде красного сердечка.

Напомним, Наталья Жижченко во второй раз стала мамой в начале июля 2023 года.

Также Фокус писал о том, что актриса Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери.