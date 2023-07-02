Солистка группы ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой (фото)

У Натальи Жижченко и Евгения Филатова подрастает сын Александр.

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38-летняя украинская музыкантка Наталья Жижченко, фронтвумен группы ONUKA, во второй раз стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.

Знаменитость показала фото ручки малыша, которую держали они с мужем, продюсером Евгением Филатовым, в частном столичном роддоме. Наталья родила девочку, которую назвали Линой.

Наталья Жижченко родила второго ребенка

К поздравлениям звездной семьи, кроме их подписчиков, также присоединились коллеги по цеху.

"Я так и думала, все стеснялась спросить ❤️вы молодцы!!! Кайф!!! Поздравляю", — обратилась к родителям Джамала.

"Поздравляю!!!♥️🥰🤩🤩🌞 Сижу улыбаюсь вот…))))", — написала Елена Кравец.

Отметим, что Наталья Жижченко и Евгений Филатов поженились в 2016 году. У пары подрастает сын Александр, которому весной 2023 исполнилось три года. Звездная мама часто показывает первенца в своих соцсетях.

За несколько месяцев до рождения сына Наталья рассказывала, что не планирует рожать детей в целом, однако сейчас приветствует вторую наследницу.

Наталья Жижченко и Евгений Филатов с сыном

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