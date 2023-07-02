Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко во второй раз стала мамой (фото)

онука родила второго ребенка, онука во второй раз стала мамой, евген филатов, ната жижченко, рождение ребенка
Фото: themaneken\Instagram | Наталья Жижченко и Евгений Филатов

У Натальи Жижченко и Евгения Филатова подрастает сын Александр.

Related video

38-летняя украинская музыкантка Наталья Жижченко, фронтвумен группы ONUKA, во второй раз стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте.

Знаменитость показала фото ручки малыша, которую держали они с мужем, продюсером Евгением Филатовым, в частном столичном роддоме. Наталья родила девочку, которую назвали Линой.

Наталья Жижченко родила второго ребенка

К поздравлениям звездной семьи, кроме их подписчиков, также присоединились коллеги по цеху.

"Я так и думала, все стеснялась спросить ❤️вы молодцы!!! Кайф!!! Поздравляю", — обратилась к родителям Джамала.

"Поздравляю!!!♥️🥰🤩🤩🌞 Сижу улыбаюсь вот…))))", — написала Елена Кравец.

Отметим, что Наталья Жижченко и Евгений Филатов поженились в 2016 году. У пары подрастает сын Александр, которому весной 2023 исполнилось три года. Звездная мама часто показывает первенца в своих соцсетях.

За несколько месяцев до рождения сына Наталья рассказывала, что не планирует рожать детей в целом, однако сейчас приветствует вторую наследницу.

Наталья Жижченко и Евгений Филатов с сыном

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ранее Фокус писал о пополнении в семье супермодели Наоми Кэмпбелл.