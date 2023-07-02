Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко вдруге стала мамою (фото)

У Наталії Жижченко та Євгена Філатова підростає син Олександр.

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38-річна українська музикантка Наталія Жижченко, фронтвумен гурту ONUKA, вдруге стала мамою. Про це вона повідомила в Instagram-акаунті.

Знаменитість показала фото ручки малюка, яку тримали вони з чоловіком, продюсером Євгеном Філатовим, у приватному столичному пологовому будинку. Наталія народила дівчинку, яку назвали Ліною.

Наталія Жижченко народила другу дитину

До привітань зіркової родини, окрім їхніх підписників, також долучилися колеги по цеху.

"Я так і думала , все соромилася спитати ❤️ви молодці!! Кайф!! Вітаю", — звернулася до батьків Джамала.

"Вітаю!!♥️🥰🤩🌞 Сиджу посміхаюсь ось…)))", — написала Олена Кравець.

Зазначимо, що Наталія Жижченко та Євген Філатов одружилися у 2016 році. У пари підростає син Олександр, якому навесні 2023 виповнилося три роки. Зіркова мама часто показує первістка у своїх соцмережах.

За кілька місяців до народження сина Наталія розповідала, що не планує народжувати дітей в цілому, проте наразі вітає другу спадкоємицю.

Наталія Жижченко та Євген Філатов із сином

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