Вокалистка ONUKA рассказала о своем эмоциональном состоянии и показала подросших детей (фото)

По словам Натальи Жижченко, невзирая на все сложности во время войны, она намерена остаться в Украине. Своих детей она хочет воспитывать в родной стране.

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Вокалистка украинской электро-фолк-группы ONUKA Наталья Жижченко 8 апреля заявила, что намерена жить в Украине и своим творчеством делать все возможное, чтобы наша страна уцелела. Певица также в Instagram поделилась с поклонниками фотографиями своих подросших детей.

В посте Жижченко рассказала о своем эмоциональном состоянии и поделилась серией снимков с 9-месячной доченькой Линой и 4-летним сыном Сашей. По словам певицы, за последние полгода запасы любых надежд иссякли. Зима стала "абсолютным эмоциональным падением". Она устала жить в состоянии давления постоянной угрозы, ведь невозможно привыкнуть к состоянию опасности.

"Очевидно, что события последнего полугодия подавляют, что закончились запасы эйфории, терпения, надежд, что мы устали жить в прессинге постоянной угрозы. Мы будто привыкли к этому состоянию, но привыкнуть к постоянной опасности невозможно, потому что сохранение жизни своей и детей у нас заложено на уровне инстинктов!" — отметила Ната.

Также знаменитость добавила, что ей не свойственно публиковать фото своих двоих детей в социальных сетях, обычно она этого не делает. Но все-таки решила сделать исключение.

"Сейчас много говорят о том, что детей нельзя показывать в Сети. И я разделяю мнение, что на детях и беременности делать хайп и просмотры неэтично. Но есть исключения из всех правил", — поделилась артистка.

В публикации Ната отметила, что ее сознательный выбор – остаться в Украине. Кроме этого, она хочет родить еще одного ребенка во время войны. Певица заявила, что своим творчеством будет стараться делать все возможное, чтобы Украина уцелела.

"Меня, как и всех, очень угнетают новости, неизвестность будущего, и я не звучу в голове так наивно, как это было, например, год назад. Но я верю в Украину", — добавила знаменитость.

Ранее, 22 сентября 2023 года Onuka продемонстрировала, как преодолеть паническую атаку с помощью украшения. Лидер группы Onuka Ната Жижченко стала амбассадором инфокампании "Твои чувства тоже важны" и вместе с психологом записала ролик на тему психологического здоровья.