Onuka продемонструвала, як подолати панічну атаку за допомогою прикраси

Лідерка гурту Onuka Ната Жижченко стала амбасадоркою інфокампанії "Твої почуття теж важливі" та разом із психологом записала ролик на тему психологічного здоров'я.

Related video

Співачка Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA цього року стала амбасадоркою інфокампанії "Твої почуття теж важливі". Разом із психологом проєкту вона записала ролик, в якому озвучила тривоги українців та українок. Та поділилась, як впоратись із панічною атакою. Ролик з'явився на офіційному акаунті IOMmissionUkraine.

Ната поділилася власними переживаннями щодо війни, а кризовий психолог надав експертні поради, як впоратися із панічними атаками та переживаннями.

У відео інформаційної кампанії "Твої почуття теж важливі" Міжнародної організації з міграції (МОМ) були озвучені тривоги українців та українок, якими вони поділилися під час опитування в рамках кампанії. А співачка та психолог зазначили, що надзвичайно важливо вчасно реагувати на зміни у поведінці та у психічному стані.

"Я часто чую, що в людей трапляються панічні атаки. Якщо це відбувається вперше, це може бути дуже страшно для людини. Вона може не зрозуміти, що це таке", — співачка зазначала, що перший крок – це самодопомога, а вже потім слід звернутись до фахівця.

Onuka на власному прикладі продемонструвала, як подолати панічну атаку

"Є дуже проста техніка — це амулет або якийсь предмет, який пов’язаний у вас з гарними емоціями. Ми беремо цю річ в руки, намагаємось налаштуватись на позитивні емоції, які відчуваємо до неї, згадуємо той позитивний досвід. Далі переключаємо увагу на те, якої форми ця річ, описуємо її, розглядаємо її з різних сторін — про те, яка вона, ця річ, про що вона для мене, якого кольору, з чого вона зроблена. Таким чином, переключаємо увагу нашого мозку на ту річ, яка про позитивні емоції. Так ми можемо допомогти собі впоратися з тривожним станом", — сказала психолог.

А Ната Жижченко на власному прикладі показала, що треба робити, показавши каблучку на своїй руці.

"Це любов, сім’я, музика, Україна, діти, собака. І відлік нового. Тут всередині є гравірування "Відлік", що для мене дуже важливо", — сказала співачка.

Нагадаємо, раніше вчений із США розповів, що страх робить із тілом людини. Психіатр Араш Джаванбахт з Університету Вейна пояснив, як страх діє на мозок і тіло та який вплив на тіло чинить занадто сильне занепокоєння.