Не все в нашій голові: учений пояснює, що страх робить із тілом людини

Люди по-різному відчувають страх, але він впливає на все наше тіло.

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Різні люди можуть відчувати страх і занепокоєння по-різному, те ж саме стосується й опису відчуттів, які виникають, коли нам страшно. В одних з'являється біль у грудях, в інших — біль у животі. Але традиційно довгий час вчені розглядали тільки мозок як місце, де зароджується і таїться страх. Чому ж люди відчувають його всім тілом? Психіатр Араш Джаванбахт з Університету Вейна, США, пояснює, як страх діє на мозок і тіло та який вплив на тіло чинить занадто сильне занепокоєння, пише ScienceAlert.

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Страх і мозок людини

Є кілька ділянок у мозку людини, які беруть активну участь в обробці страху. Коли виникає небезпека, і ви починаєте боятися, сенсорні сигнали спочатку передаються в мигдалеподібне тіло. Це невелика ділянка мозку, яка розташована з вухами. Саме тут відбувається оцінка поточної ситуації та з'являється реакція на неї. Тобто людина розуміє, чи потрібно рятуватися, чи варто все сприймати більш спокійно. І така реакція виникає дуже швидко.

Еволюція зробила так, що мигдалеподібне тіло розвинулося таким чином, щоб сигнали обходили ділянки мозку, які беруть участь у логічному мисленні, і можуть безпосередньо впливати на фізичні реакції.

Гіпокамп розташований поруч із мигдалеподібним тілом і тісно пов'язаний із ним. Він бере участь у запам'ятовуванні того, що є небезпечним для вас, а що — ні. Наприклад, якщо людина дивиться на лева, що гарчить у зоопарку, то їй стає страшно, але гіпокамп блокує страх, тому що лев не становить загрози.

Префронтальна кора головного мозку, розташована над очима, здебільшого бере участь у когнітивних і соціальних аспектах обробки страху. Тобто, людина може боятися змію доти, доки не дізнається, що вона не отруйна і не загрожує людині.

Хоча префронтальна кора регулює емоції, вона також може навчити людину боятися і все залежить від вашого соціального оточення. Тобто, ви можете не боятися зустрічі з керівництвом доти, доки колега не розповість вам про те, що існує загроза звільнення. Якщо мозок вирішує, що страх виправданий у цій конкретній ситуації, він активує різні нейронні та гормональні зв'язки для того, щоб людина могла швидко підготуватися до потрібних дій.

Різні люди можуть відчувати страх і занепокоєння по-різному, те саме стосується й опису відчуттів, які виникають, коли нам страшно Фото: ScienceAlert

Страх і тіло людини

Водночас мозок готує організм людини до того, що можуть виникати сильні фізичні навантаження, якщо, наприклад, вам потрібно втекти. Моторна кора головного мозку посилає швидкі сигнали в м'язи, щоб підготувати їх до швидких рухів.

Серед цих м'язів є й м'язи серця, а також шлунка, які допомагають захистити ці органи. Таким чином і з'являється біль у грудях або в животі в стресових ситуаціях. Симпатична нервова система прискорює сигнали мозку організму, а симпатичні нейрони поширені по всьому тілу, і особливо їх багато в серці, легенях і кишківнику. Ці нейрони змушують надниркові залози виробляти гормони, такі як адреналін, які мандрують кров'ю, щоб досягти цих органів і збільшити швидкість їхньої реакції на страх. Щоб забезпечити достатнє кровопостачання м'язів, сигнали симпатичної нервової системи збільшують частоту биття серця.

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У легенях сигнали симпатичної нервової системи розширюють дихальні шляхи і часто збільшують частоту та глибину дихання. Тому, коли людині страшно, може виникнути задишка. Також ці сигнали сповільнюють роботу шлунка та кишківника і зменшують приплив крові, щоб зберегти кисень і поживні речовини для серця та мозку. Тому виникає дискомфорт у ШКТ.

Усі ці дискомфортні відчуття в тілі передаються як сигнали назад у мозок, який їх обробляє. Острівцева частка є частиною мозку, яка бере участь у свідомій обробці болю та інших неприємних відчуттів у тілі. Префронтальна кора мозку також опрацьовує ці сигнали і людина відчуває або заспокоєння, адже немає нічого страшного в тому, що відбувається з тілом, або ж навпаки виникає ще більше відчуття тривоги, якщо проблема серйозна.

Ці відчуття іноді можуть створити колообіг наростаючої тривоги, оскільки вони змушують мозок сильніше боятися ситуації через неприємні відчуття в тілі. Хоча відчуття страху і тривоги зароджується в мозку, його можна відчувати всім тілом, адже мозок змінює функції організму.

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