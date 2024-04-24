Оловянная свадьба: Екатерина Бужинская отметила 10 годовщину брака (фото)

Екатерина Бужинская показала, как они отмечают важный юбилей. В браке с Димитром Стойчевым есть двое совместных детей – двойняшки Катя и Дима.

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Украинская певица Екатерина Бужинская 23 апреля отпраздновала десятую годовщину брака со своим мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. На своей странице в Instagram артистка опубликовала архивные фотографии торжества.

Исполнительница нежно поздравила избранника с оловянной свадьбой. Она поделилась с поклонниками воспоминаниями и показала, каким 10 лет назад был праздник.

"Мы сегодня с Димитаром попали в самую десятку! Празднуем оловянную свадьбу – 10 лет", — написала Бужинская. Екатерина Бужинская сообщила фанатам, что вместе с мужем и 7-летними двойняшками отправилась на отдых.

Архивные фотографии свадьбы Екатерины Бужинской и Димитара Стойчева Фото: instagram.com/buzhynska

Что известно о Кате Бужинской

Екатерина Владимировна Бужинская родилась 13 августа 1979 года в городе Норильск, где прожила три года, но потом семья переехала в Черновцы на родину матери. В самом начале карьеры выступала под фамилией отца Ящук, но позже взяла фамилию матери — Бужинская. Она лауреат многочисленных песенных конкурсов, включая Гран-при на Славянском базаре 1998 года, Заслуженная и Народная артистка Украины. Выпустила 8 альбомов с 1998 по 2015 год. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском языках.

Ее первым супругом был продюсер Юрий Квеленков, в браке с которым родилась дочь Елена. Екатерина состояла в гражданском браке с Владимиром Ростуновым.

За Димитара Стойчева певица вышла замуж 23 апреля 2014 года. У пары есть двое совместных детей – двойняшки Катя и Дима, которые родились 27 декабря 2016 года.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми Фото: instagram.com/buzhynska

Ранее, 11 апреля певица Екатерина Бужинская показала подросших двойняшек. Певица вместе с мужем воспитывает двоих детей. Семья проживает в солнечной Болгарии.