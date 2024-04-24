Олов'яне весілля: Катерина Бужинська відзначила 10 річницю шлюбу (фото)

Катерина Бужинська показала, як вони відзначають важливий ювілей. У шлюбі з Димитром Стойчевим є двоє спільних дітей — двійнята Катя і Діма.

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Українська співачка Катерина Бужинська 23 квітня відсвяткувала десяту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала архівні фотографії урочистості.

Виконавиця ніжно привітала обранця з олов'яним весіллям. Вона поділилася з шанувальниками спогадами та показала, яким 10 років тому було свято.

"Ми сьогодні з Дімітаром потрапили в саму десятку! Святкуємо олов'яне весілля — 10 років", — написала Бужинська. Катерина Бужинська повідомила фанатам, що разом із чоловіком і 7-річними двійнятами вирушила на відпочинок.

Архівні фотографії весілля Катерини Бужинської та Дімітара Стойчева Фото: instagram.com/buzhynska

Що відомо про Катю Бужинську

Катерина Володимирівна Бужинська народилася 13 серпня 1979 року в місті Норильськ, де прожила три роки, але потім сім'я переїхала до Чернівців на батьківщину матері. На самому початку кар'єри виступала під прізвищем батька Ящук, але пізніше взяла прізвище матері — Бужинська. Вона лауреатка численних пісенних конкурсів, включно з Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, Заслужена і Народна артистка України. Випустила 8 альбомів з 1998 по 2015 рік. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською мовами.

Її першим чоловіком був продюсер Юрій Квеленков, у шлюбі з яким народилася дочка Олена. Катерина перебувала в цивільному шлюбі з Володимиром Ростуновим.

За Дімітара Стойчева співачка вийшла заміж 23 квітня 2014 року. У пари є двоє спільних дітей — двійнята Катя і Діма, які народилися 27 грудня 2016 року.

Катерина Бужинська з чоловіком і дітьми Фото: instagram.com/buzhynska

Раніше, 11 квітня співачка Катерина Бужинська показала двійнят, які підросли. Співачка разом із чоловіком виховує двох дітей. Сім'я проживає в сонячній Болгарії.