Думала идти в монастырь: Бужинская призналась, что сделала аборт в 18 лет

46-летняя украинская певица Екатерина Бужинская поделилась личной историей из своей юности. В 18 лет она была вынуждена сделать аборт по настоянию первого мужа, продюсера Юрия Квеленкова, который был старше ее на 20 лет.

В интервью Маричке Падалко народная артистка Украины рассказала, что муж вел себя с ней властно. Когда Екатерина забеременела, тот настоял на прерывании беременности, объясняя это возможными изменениями голоса и внешности.

"Я хотела родить и я даже чувствовала, у меня очень хорошая интуиция, что у нас будет с ним мальчик. Почему-то мне так казалось. И мне кажется, если бы тогда он не заставил меня избавиться от ребенка, то, возможно, мы с ним жили бы всю жизнь. Потому что, когда я выходила за него замуж, я хотела, чтобы он был для меня единственным на всю жизнь. Я очень искренне его любила", — вспоминает Бужинская.

Исполнительница призналась, что даже близким не могла рассказать о том, что происходит в ее сердце, ведь муж ограничивал круг ее общения и даже закрывал женщину дома.

"Чтобы я маме не сказала об этом. Потому что если бы я сказала маме, этот ребенок был бы. Это моя ошибка, я должна бы. Но он для меня был таким авторитетом. Я не его боялась, но я ему очень верила. Я его очень искренне любила", — призналась Бужинская, добавив, что даже сердце отдала бы первому мужу.

По словам знаменитости, после пережитого горя она даже думала уйти в монастырь. Более того, муж изменял ей и в один момент она окончательно решила разорвать этот союз.

"Я не могла простить ему его поведение. Я не знаю, почему так происходило, но те женщины, с которыми он где-то там встречался, они мне звонили и гордились. Они говорили: "А вы знаете, с кем я была? С мужем Екатерины". Я плакала, я говорю: "У меня концерты. Зачем ты это делаешь? Как мне выходить к людям?". Тогда, ну, мне казалось, что все, моя жизнь закончилась", — вспоминает народная артистка.

Знаменитость подчеркнула, что уже простила первого мужа и благодарна ему за этот опыт, который сделал ее сильнее.

В апреле 2014 года она вышла замуж за болгарина Димитара Стойчева. 27 декабря 2016 года Екатерина родила двойню: мальчика и девочку. У нее также есть старшая дочь Елена.

