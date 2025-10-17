"Я живу в машине": Бужинская рассказала, сколько стоит ее образ (видео)

Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась своим образом за десятки тысяч гривен. Артистка пошутила, что живет в машине, потому что много гастролирует.

Львовский блогер Николас Карма "поймал" Бужинскую в компании коллеги по сцене Михаила Грицкана. Артисты ответили на традиционный вопрос, сколько стоят их луки.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Сколько стоит лук

"Хочу сказать, что это украинские бренды, но стоят они, как французские", — призналась Екатерина.

Обувь певицы стоит 200 евро (почти 10 тысяч гривен). А за костюм она отдала 18 тысяч гривен.

Певец Михаил Грицкан тем временем отшутился, что его одежда и аксессуары люксовых брендов это подарки.

Екатерина Бужинская Фото: Instagram

"Не путайте меня с другой певицей", — подчеркнула артистка, имея в виду Наталью Бучинскую.

В частности, Бужинская призналась, что ее самый большой гонорар составлял 25 тысяч долларов, но это было давно.

Где живет Бужинская

"Я живу в машине. У нас то европейский тур, то всеукраинский. Я живу на две страны уже 11 лет. С началом полномасштабного большинство времени нахожусь в Украине. Мой брат добровольцем пошел в ВСУ. Мы дали более 400 благотворительных концертов, перечислили более 9 миллионов гривен", — сказала звезда сцены, которая время от времени живет в Болгарии.

В апреле 2014 года она вышла замуж за болгарина Димитара Стойчева. 27 декабря 2016 года Екатерина родила двойню: мальчика и девочку. У нее также есть старшая дочь Елена.

Украинцы в комментариях засыпали знаменитость комплиментами, но были и те, кто обратил внимание на комментарий относительно Бучинской:

"Невероятная женщина, вечно красивая и молодая".

"Екатерина Бужинская — БОГИНЯ ВО ВСЕХ СЕНСАХ".

"Неприятно стало от фразы "не путать с другой певицей...", будто Бучинская выглядит хуже, и не дай Бог их перепутать. Низко так".

