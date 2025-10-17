"Я живу в машине": Бужинская рассказала, сколько стоит ее образ (видео)
Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась своим образом за десятки тысяч гривен. Артистка пошутила, что живет в машине, потому что много гастролирует.
Львовский блогер Николас Карма "поймал" Бужинскую в компании коллеги по сцене Михаила Грицкана. Артисты ответили на традиционный вопрос, сколько стоят их луки.
Сколько стоит лук
"Хочу сказать, что это украинские бренды, но стоят они, как французские", — призналась Екатерина.
Обувь певицы стоит 200 евро (почти 10 тысяч гривен). А за костюм она отдала 18 тысяч гривен.
Певец Михаил Грицкан тем временем отшутился, что его одежда и аксессуары люксовых брендов это подарки.
"Не путайте меня с другой певицей", — подчеркнула артистка, имея в виду Наталью Бучинскую.
В частности, Бужинская призналась, что ее самый большой гонорар составлял 25 тысяч долларов, но это было давно.
Где живет Бужинская
"Я живу в машине. У нас то европейский тур, то всеукраинский. Я живу на две страны уже 11 лет. С началом полномасштабного большинство времени нахожусь в Украине. Мой брат добровольцем пошел в ВСУ. Мы дали более 400 благотворительных концертов, перечислили более 9 миллионов гривен", — сказала звезда сцены, которая время от времени живет в Болгарии.
В апреле 2014 года она вышла замуж за болгарина Димитара Стойчева. 27 декабря 2016 года Екатерина родила двойню: мальчика и девочку. У нее также есть старшая дочь Елена.
Украинцы в комментариях засыпали знаменитость комплиментами, но были и те, кто обратил внимание на комментарий относительно Бучинской:
- "Невероятная женщина, вечно красивая и молодая".
- "Екатерина Бужинская — БОГИНЯ ВО ВСЕХ СЕНСАХ".
- "Неприятно стало от фразы "не путать с другой певицей...", будто Бучинская выглядит хуже, и не дай Бог их перепутать. Низко так".
