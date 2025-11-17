Николас Карма разорвал сеть, показав наряд профессорши в пончо (фото)

В TikTok набирает популярность видео блогера Николаса Кармы, в котором он расспрашивает 69-летнюю профессоршу о стоимости ее образа. Женщина не только поразила зрителей изящным стилем, но и покорила своей харизмой и чувством юмора.

Блогер Николас Карма, в семье которого недавно произошла трагедия, опубликовал новое видео, которое стремительно стало популярным. На этот раз героиней стала 69-летняя преподавательница акушерства и гинекологии, которая приехала на научную конференцию и случайно оказалась в кадре. Фокус пишет, чем интересен ее стиль.

"Эту сумку я купила почти 20 лет назад в Африке. Заплатила за нее 25 долларов. Почти ничего", — рассказала женщина о своей леопардовой кожаной сумке.

Профессорша попала в блог Николаса Кармы Фото: TikTok

Далее она показала свои ботинки стоимостью "до 30 долларов", кепи из США — за 20-25 долларов, кремовое пончо за 2500 грн. Общая стоимость ключевых элементов образа, по ее словам, составила около 5700 гривен.

Відео дня

Самым эмоциональным моментом этого видео стала реакция блогера, когда он поинтересовался возрастом собеседницы.

"Сколько вам лет? Вы выглядите очень юношески!" — спросил Карма. "Вы меня насмешили. Мне 69", — ответила женщина. Блогер не смог скрыть удивления: "69?! Вы выглядите просто божественно! Я вам клянусь".

В комментариях зрители начали делиться своими мыслями. Многие отметили, что профессорша "излучает энергию", "имеет невероятный стиль" и "выглядит роскошно на свой возраст". Другие отмечали ее доброту, искренность и жизнерадостность.

Отзывы пользователей сети Фото: TikTok

"Какие же у нас женщины! Невероятные. Только наши так могут выглядеть в любом возрасте красивые, красивые, с огоньком", — отметила одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Екатерина Бужинская продемонстрировала свой дорогой образ, стоимость которого достигает десятков тысяч гривен. Звезда в шутку призналась, что из-за плотного графика выступлений "практически живет в авто".

Тем временем львовянка показала аксессуары премиум-класса — сумку за 800 долларов и обувь, которая стоит около 1000 долларов.

Еще одна украинка, которая не имеет ни работы, ни диплома, продемонстрировала look на сумму более 17 тысяч гривен. В комментариях пользователи не сдерживали иронии и активно шутили над увиденным.