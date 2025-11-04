"Тікай від нього": чоловік на побаченні згадав колишню і насмішив мережу (відео)

Блогер Ніколас Карма "зловив" на вулицях Львова чоловіка, традиційно запитавши, скільки коштує його look. Втім, не ціни на речі здивували публіку, а тепла згадка перехожого про колишню дівчину.

Карма помітив пару під час вечірньої прогулянки. Він підійшов та одразу запитав чоловіка про вартість його одягу.

Чоловік розповів про вартість його образу

Скільки коштує образ

Ніколас Карма також поцікавився, чи є чоловік та жінка парою.

"Ні, не пара, але ми починаємо. Це було моє перше пальто. Його вартість не перевищувала 5 тисяч гривень у 2019 році. Гольфик був куплений у районі 500 гривень. Джинси також у районі 1000 гривень. Взуття — 2500 грн", — сказав перехожий.

Ба більше, годинник йому подарувала колишня дівчина Ніна на 30-й день народження. Його вартість — 600 доларів.

"У мене доволі неординарна думка, чи його зберігати чи ні, оскільки це колишні стосунки. Я вдячний. Ніна, ти це побачиш. Дякую тобі. Люблю, ціную", — сказав на камеру герой рубрики.

Чоловік показав годинник від колишньої дівчини Фото: Instagram

Реакція мережі

Через такі коментарі українці почали жартувати та радити супутниці чоловіка тікати від нього:

"Це був початок і кінець їхніх стосунків. Ніна, до тебе питань нема".

"Дівчині було незручно, хлопцеві пари не потрібно, бо він дуже закоханий сам у себе".

"Ну ти, чуваче, і вчудив, це був початок кінця".

"Ніколи не писала коментарі, а тут прям руки чухаються. Дівчина поруч гарна і стримана, щасти вам в усьому, знайдіть хорошого чоловіка і тікайте швидше від цього".

"Що ж, хоч і Ніни не було в випуску і ніхто її не побачив, але всім зрозуміло, що Ніна розумна жінка".

