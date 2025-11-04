"Убегай от него": мужчина на свидании вспомнил бывшую и насмешил сеть (видео)

Блогер Николас Карма "поймал" на улицах Львова мужчину, традиционно спросив, сколько стоит его look. Впрочем, не цены на вещи удивили публику, а теплое упоминание прохожего о бывшей девушке.

Карма заметил пару во время вечерней прогулки. Он подошел и сразу спросил мужчину о стоимости его одежды.

Мужчина рассказал о стоимости его образа

Сколько стоит образ

Николас Карма также поинтересовался, являются ли мужчина и женщина парой.

"Нет, не пара, но мы начинаем. Это было мое первое пальто. Его стоимость не превышала 5 тысяч гривен в 2019 году. Гольфик был куплен в районе 500 гривен. Джинсы также в районе 1000 гривен. Обувь — 2500 грн", — сказал прохожий.

Более того, часы ему подарила бывшая девушка Нина на 30-й день рождения. Их стоимость — 600 долларов.

"У меня довольно неординарное мнение, сохранять его или нет, поскольку это бывшие отношения. Я благодарен. Нина, ты это увидишь. Спасибо тебе. Люблю, ценю", — сказал на камеру герой рубрики.

Мужчина показал часы от бывшей девушки Фото: Instagram

Реакция сети

Из-за таких комментариев украинцы начали шутить и советовать спутнице мужчины убегать от него:

"Это было начало и конец их отношений. Нина, к тебе вопросов нет".

"Девушке было неудобно, парню пары не нужно, потому что он очень влюблен сам в себя".

"Ну ты, чувак, и учудил, это было начало конца".

"Никогда не писала комментарии, а тут прям руки чешутся. Девушка рядом красивая и сдержанная, удачи вам во всем, найдите хорошего мужчину и убегайте скорее от этого".

"Что ж, хоть и Нины не было в выпуске и никто ее не увидел, но всем понятно, что Нина умная женщина".

