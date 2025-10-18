С ног до головы в секонд-хенде: украинка удивила стильным нарядом за копейки

Львовский блогер Николас Карма, который стал популярным благодаря своим уличным интервью о стоимости одежды, на этот раз встретил на улице женщину, чей look просто покорил сеть. 58-летняя барышня рассказала, что весь ее стильный образ — из секонд-хенда.

Хотя вещи героини ролика стоили буквально копейки, выглядит она элегантно и уверенно. Видео Николас Карма опубликовал на своей странице в TikTok.

"Кофточка — 40 гривен, штаны — 50, блузка — 15, сумка — 10", — поделилась женщина.

Николас в свою очередь заметил, что сумка в идеальном состоянии, он искренне удивился цене.

В частности, очки, по ее словам, стоили примерно 60-100 гривен. Она призналась, что рядом со спортзалом, куда она ходит, есть три секонд-хенда, где часто находит стильные вещи.

"Сколько стоит лук": реакции людей

Видео быстро разлетелось по сети, его просмотрело уже более 178 тысяч человек. Пользователи восхищаются вкусом женщины и подтверждают, что стиль вовсе не зависит от цены на одежду.

Відео дня

"Надеюсь, я в 58 буду тоже так хорошо выглядеть";

"Девочка в черном луке — вау стиль и очень красивая";

"58 лет, у меня челюсть отпала, такая красивая женщина и не стесняется, что в секонде покупает вещи. Счастья вам";

"Дама в черной кофте, вкус и стиль он или есть, или нет. Одета со вкусом, за копейки, а некоторые в брендах и безвкусица, респект";

"58 лет?! Я в шоке, чтобы я так выглядела в 58".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась своим образом за десятки тысяч гривен. Артистка пошутила, что живет в машине, потому что много гастролирует.

Украинка во Львове показала сумку за $800 и обувь за $1000.

Кроме того, девушка без образования и работы показала образ за 17 тысяч грн, а украинцы шутили в комментариях.