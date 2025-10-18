З ніг до голови у секонд-хенді: українка здивувала стильним вбранням за копійки

Львівський блогер Ніколас Карма, який став популярним завдяки своїм вуличним інтерв’ю про вартість одягу, цього разу зустрів на вулиці жінку, чий look просто підкорив мережу. 58-річна панянка розповіла, що весь її стильний образ — із секонд-хенду.

Хоча речі героїні ролику коштували буквально копійки, виглядає вона елегантно та впевнено. Відео Ніколас Карма опублікував на своїй сторінці у TikTok.

"Кофточка — 40 гривень, штани — 50, блузка — 15, сумка — 10", — поділилася жінка.

Ніколас в свою чергу зауважив, що сумка в ідеальному стані, він щиро здивувався ціні.

Зокрема, окуляри, за її словами, коштували приблизно 60–100 гривень. Вона зізналася, що поруч зі спортзалом, куди вона ходить, є три секонд-хенди, де часто знаходить стильні речі.

"Скільки коштує лук": реакції людей

Відео швидко розлетілося мережею, його переглянуло вже понад 178 тисяч людей. Користувачі захоплюються смаком жінки і підтверджують, що стиль зовсім не залежить від ціни на одяг.

Відео дня

"Сподіваюсь, я в 58 буду теж так гарно виглядати";

"Дівчинка в чорному луці — вау стиль і дуже гарна";

"58 років, в мене щелепа відпала, така красива жінка і не соромиться, що в секонді купує речі. Щастя вам";

"Пані в чорній кофті, смак і стиль він або є, або ні. Одягнена зі смаком, за копійки, а дехто в брендах і несмак, респект";

"58 років?! Я в шоці, щоб я так виглядала в 58".

