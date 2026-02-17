Сумочка Chanel, очки Dior: львовянка на тяжелом люксе разрывает сеть (видео)

Во Львове блогер Николас Карма снял очередное уличное интервью, героиней которого стала 25-летняя девушка. Она откровенно рассказала о ценных подарках от мужчин и сумме, необходимой ей для комфортной жизни.

Во время разговора девушка призналась, что сумку Chanel получила в подарок от поклонника. На уточнение блогера, был ли это именно поклонник и общаются ли они до сих пор, она ответила, что "не очень". Видео Николас Карма опубликовал в Instagram.

Также среди презентов — украшения от Bulgari и часы Rolex, которые, по ее словам, тоже подарены, но от разных людей.

В то же время часть гардероба она оценила значительно скромнее: пальто от Zara — примерно 2500 гривен, обувь — 1500 гривен, кофта Oysho — около 1500 гривен, а солнцезащитные очки Dior стоили 300 долларов.

Девушка рассказала, что для нормальной жизни во Львове ей нужно около 3000 долларов в месяц. Она также отметила, что воспитывает сына в возрасте 2,5 года.

