Мэр Львова показал жену и кроссовки, которые не снимает уже три года (видео)
Блогер Николас Карма "поймал" в центре Львова супругов Садовых и традиционно поинтересовался, сколько стоят их образы. Вместе с этим, мэр Львова поделился секретами крепкого 25-летнего брака.
Политик признался, что со своими кроссовками не расстается уже третий год. А видео с известной супружеской парой Николас поделился в Instagram (nicolas_karma_official).
Лук Андрея Садового
"В этих мешках уже третий год хожу, потом я от себя детям передаю. Рубашка, думаю, я где-то также дал 1000 гривен с копейками. Это лен. Белье также украинское. Все украинское", — говорит городской голова.
Тем временем Екатерина Кит-Садовая продемонстрировала свое платье и рубашку, вышитую мамой. Жена мэра Львова призналась, что муж иногда "крутит носом", когда выбирает одежду.
"Это не юбочка, это у меня целое платье — за 2000 гривен, может больше. Мама мне вышивала рубашку. Андрей очень любит. Мама ему вышила рубашку, а ему то не то, это не то", — говорит Екатерина.
Более того, супруги раскрыли, как им удается быть вместе на протяжении более 20 лет.
"Она начинает вас задевать, а вы начинаете отвечать — это уже индо-пакистан. Остановить то невозможно. Лучше побыть в покое, а там жена поймет, что может не права", — сказал городской голова Львова.
Между тем Екатерина пошутила, что следующий скандал будет именно из-за этого.
Реакция сети
В комментариях мэра Львова и его избранницу засыпали комплиментами, но не обошлось и без вопросов о правдивости цен одежды:
- "Пусть дадут контакты магазинов, где льняные рубашки продаются за 1000 грн и аутентичное платье за 2000 грн. Подобное платье, или комплект (желетка-юбка) я не видела дешевле 6000 грн, а в некоторых магазинах 8-15 тыс. грн. А еще чиновники постоянно себе машины премиум класса покупают на вторичном рынке за 2000. Такие фартовые люди, все по дешевке находят".
- "Садовый легенда. Горжусь таким мэром, умный, не зашкварный не пузатый 120+ кг, львовская интеллигенция, крутой мужик".
- "Невероятно красивая женщина".
