Мэр Львова показал жену и кроссовки, которые не снимает уже три года (видео)

Блогер Николас Карма "поймал" в центре Львова супругов Садовых и традиционно поинтересовался, сколько стоят их образы. Вместе с этим, мэр Львова поделился секретами крепкого 25-летнего брака.

Политик признался, что со своими кроссовками не расстается уже третий год. А видео с известной супружеской парой Николас поделился в Instagram (nicolas_karma_official).

Лук Андрея Садового

"В этих мешках уже третий год хожу, потом я от себя детям передаю. Рубашка, думаю, я где-то также дал 1000 гривен с копейками. Это лен. Белье также украинское. Все украинское", — говорит городской голова.

Тем временем Екатерина Кит-Садовая продемонстрировала свое платье и рубашку, вышитую мамой. Жена мэра Львова призналась, что муж иногда "крутит носом", когда выбирает одежду.

"Это не юбочка, это у меня целое платье — за 2000 гривен, может больше. Мама мне вышивала рубашку. Андрей очень любит. Мама ему вышила рубашку, а ему то не то, это не то", — говорит Екатерина.

Более того, супруги раскрыли, как им удается быть вместе на протяжении более 20 лет.

Андрей Садовый с женой Екатериной Фото: Instagram

"Она начинает вас задевать, а вы начинаете отвечать — это уже индо-пакистан. Остановить то невозможно. Лучше побыть в покое, а там жена поймет, что может не права", — сказал городской голова Львова.

Между тем Екатерина пошутила, что следующий скандал будет именно из-за этого.

В комментариях мэра Львова и его избранницу засыпали комплиментами, но не обошлось и без вопросов о правдивости цен одежды:

"Пусть дадут контакты магазинов, где льняные рубашки продаются за 1000 грн и аутентичное платье за 2000 грн. Подобное платье, или комплект (желетка-юбка) я не видела дешевле 6000 грн, а в некоторых магазинах 8-15 тыс. грн. А еще чиновники постоянно себе машины премиум класса покупают на вторичном рынке за 2000. Такие фартовые люди, все по дешевке находят".

"Садовый легенда. Горжусь таким мэром, умный, не зашкварный не пузатый 120+ кг, львовская интеллигенция, крутой мужик".

"Невероятно красивая женщина".

